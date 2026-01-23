首屆「台灣娛樂電影獎」登場！找觀眾當靠山 網路投票全民當評審

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

長期以來台灣電影在國際影展屢獲肯定，但在本土獎項的評選上往往偏重「藝術電影」，使得強調市場互動與大眾共鳴的「娛樂電影」，在評價體系中顯得孤單 。為了補足這塊空白，台北市影片商業同業公會正式宣佈舉辦首屆「台灣娛樂電影獎」（Pop Movie Awards），並發起網路投票活動。

評審名單左起為高鳴晟、李光爵、陳鴻元、王師、廖健行、莊啟祥、張凱翔。（圖／台灣娛樂電影獎提供）

「台灣娛樂電影獎」由陳鴻元、廖健行、王師、莊啟祥、高鳴晟、膝關節（李光爵）、張凱翔等多位資深業界人士共同策劃 。發起人張凱翔指出，藝術電影與娛樂電影是產業並行發展的兩條道路，並無高下之分 ，但過去如《那些年，我們一起追的女孩》、《當男人戀愛時》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等作品，雖創下票房佳績並引發社會共鳴，卻常在現有制度獎項中缺席 ，設立此獎項的目的，不僅是為了給予創作者實質肯定，更是為了向政府、學術界與產業界倡議「觀眾市場」的重要性 。

公會強調，唯有創作與市場共榮，才能培育更多願意面向大眾的年輕創作者，讓台灣電影真正回到觀眾之中 。2025年是台灣電影的「票房奇蹟年」，往年年度破億國片僅有一、兩部，包含《96分鐘》、《泥娃娃》等，《角頭-鬥陣欸》還在上映首日即破1900萬，刷新近十年國片紀錄，最後錄得1.89億票房。

《角頭》締造破億票房紀錄。（圖／曼尼娛樂提供）

本次與LINE TODAY合作的投票活動，跳脫既有獎項菁英評審團的賽制思維，設計了多項貼近影迷話題的趣味獎項：包括「年度反派獎」，入圍者包括《96分鐘》李銘忠、《大濛》陳以文及《泥娃娃》神祕娃娃等 ；另有年度銀幕CP搭檔：包含《有病才會喜歡你》詹懷雲與江齊、《進行曲》牧森與劉育仁等組合 。本次票選影片範圍為2024年12月1日至2025年11月30日期間上映之國產劇情片，投票日期自即日起至2026年2月5日中午11時59分止。

