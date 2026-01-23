首屆「台灣娛樂電影獎」開跑！「年度CP」詹懷雲、江齊入圍 驚揭這電影竟然讓爆米花大賣

《有病才會喜歡你》當中的詹懷雲、江齊入圍「台灣娛樂電影獎」年度銀幕CP，兩人也於殺青後傳出緋聞。紅杉娛樂提供

回顧 2025 年堪稱國片的「票房奇蹟年」，共有三部作品強勢破億。其中，由林柏宏、宋芸樺主演的災難大作《96分鐘》以 2 億票房奪冠，監製鄒介中靠著跑遍全台戲院的「陸戰」與紮實「空戰」，讓票房翻出首週的 10 倍；《角頭-鬥陣欸》則刷新近十年國片紀錄，上映首日即破 1900 萬，監製「宏哥」張威縯更打算帶著這股「江湖味」進軍好萊塢；而《泥娃娃》則以黑馬之姿，結合兒歌與 VR 議題，成功讓張軒睿受封「最帥道長」，引發影迷瘋狂敲碗外傳。

如今台北市影片商業同業公會宣佈舉辦首屆「台灣娛樂電影獎」（Pop Movie Awards），聯手 LINE TODAY 發起網路投票，霸氣高喊：「MIT 台積電是護國神山，MIT台灣電影需要全民當靠山！」

「爆米花貢獻獎」超有梗！《角頭》觀眾最捧場、李銘忠入圍年度反派

這次與 LINE TODAY 合作的票選完全跳脫菁英評審思維，設計多項超接地氣的趣味獎項。其中最吸睛的莫過於「爆米花貢獻獎」，該獎頒給了《角頭-鬥陣欸》，理由是該系列影迷最愛買套餐，精彩的商業動作戲讓觀眾嘴巴也停不下來，堪稱戲院販賣部的最強救星！

此外，「年度反派」爭奪戰也相當激烈，由《96分鐘》的李銘忠對上《大濛》的陳以文，甚至連《泥娃娃》的神祕娃娃也入榜。「開創精神獎」則由《96分鐘》實至名歸奪下，該片不僅在大巨蛋商圈爆破戲動員5000人次，更斥資搭建高鐵車廂實景拍攝，挑戰台灣影史災難片新高度。

「台灣娛樂電影獎」評審名單左起為高鳴晟、李光爵、陳鴻元、王師、廖健行、莊啟祥、張凱翔。台北市影片商業同業公會提供

想要誰當另一半？「希望一起演男女主角」票選助劇組選角

此外年度銀幕CP搭檔入圍包含《有病才會喜歡你》詹懷雲與江齊、《進行曲》牧森與劉育仁等組合 。策劃人之一的膝關節（李光爵）指出，這些成績是業界一磚一瓦累積而來，為了更貼近觀眾，這次還增設了「希望一起演男女主角」獎項，讓粉絲票選最想跟哪位影星同台演出，這份名單未來將直接作為劇組選角的指標參考。而表彰寓教於樂、適合全家觀賞的「全家總動員獎」，則由《進行曲》與《乒乓男孩》獲得提名。

