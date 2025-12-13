首屆「合作事業青年培力暨創業構想競賽」成果發表與頒獎典禮登場

合作事業青年培力暨創業構想競賽。(圖:新北市原住民電腦資訊勞動合作社提供)

▲合作事業青年培力暨創業構想競賽。(圖:新北市原住民電腦資訊勞動合作社提供)

為回應二０二五年第二個國際合作社年，內政部合作及人民團體司與新北市原住民電腦資訊勞動合作社(CoopHub合作事業永續發展行動加速器)共同推動國內首支以合作事業為核心的青年創業培力計畫—「CoopHub 合作事業青年培力暨創業構想競賽」，於十二日在政大公企中心舉辦成果發表與頒獎典禮，展現青年世代結合合作社制度回應地方與社會需求的多元創新成果。

廣告 廣告

該計畫由 CoopHub 團隊推動，串聯全國五所大學作為實踐場域，透過系統化課程設計與陪伴機制辦理創業增能訓練，已累計培力三百五十七位青年。此次競賽共獲得三十六個多元且具前瞻性的應用場景，其構想涵蓋十三個產業，充分展現合作事業在不同領域的可能性與社會影響力。

頒獎典禮現場邀集內政部合作及人民團體司詹娟娟司長、教育部青年發展署陳雪署長、新北市政府社會局專門委員林秀穗金等政府單位代表、學界師長、評審委員與合作單位共同見證成果。

此計畫主持人於致詞中表示，合作社不僅是一種組織型態，更是一種能夠讓「一群人一起更好」的行動方法。此次競賽的價值，不僅在於選出優秀團隊，更在於陪伴青年從構想到實踐的學習歷程，協助其建立合作、共決與責任共享的創業思維，為未來投入地方發展與社會創新奠定基礎。

主辦單位表示，未來將持續深化CoopHub平台角色，結合青年培力、數位治理與合作事業生態系建構，讓合作經濟成為回應時代課題的重要解方。