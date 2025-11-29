首屆「國美進駐」駐館研究員成果發表 開拓臺灣藝術史比較研究新視野

▲「國美進駐」駐館研究員揚．艾蘭特科夫斯基成果發表，國內多位藝術史與文化研究領域的專家學者蒞臨出席。（圖／國美館提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】國立臺灣美術館今（29）日舉辦「國美進駐」（NTMoFA International Residency）階段性駐館成果發表會。波蘭籍策展人暨藝術史學者揚．艾蘭特科夫斯基（Jan Elantkowski）是首屆「國美進駐」的第二位駐館研究員，於10月27日至12月5日進駐國美館，今日發表他的階段性研究成果，並與彰化師範大學吳介祥教授進行交流座談，國內多位藝術史與文化研究領域的專家學者也蒞臨出席，現場交流熱烈，共同期待為臺灣藝術史書寫帶來嶄新觀點。

▲「國美進駐」駐館研究員揚．艾蘭特科夫斯基成果發表會現場實況。（圖／國美館提供）

揚·艾蘭特科夫斯基博士自全球53國、183位申請者中脫穎而出，於駐館期間與國美館研究員展開多場深度對談，並拜訪館外多位臺灣藝術史、文化研究及當代藝術領域的專家學者。他探討臺灣與中東歐兩個長期位於全球藝術史「邊陲」位置的地區，並以藝術史學家皮奧卓夫斯基（Piotr Piotrowski, 1952-2015）提出的「水平藝術史」為基礎，討論如何在不同政治、文化處境下建構自身的藝術史論述。

▲「國美進駐」駐館研究員揚．艾蘭特科夫斯基博士(右)與彰化師範大學吳介祥教授合影。（圖／國美館提供）

駐館期間，艾蘭特科夫斯基博士與國美館多達18名研究人員進行對話與交流，也與13位館外專家學者進行深度訪談，以及與6位藝術家進行交流，並參訪臺灣17個館所，不僅深化他對臺灣藝術史發展的理解，也發現臺灣與中東歐之間在歷史創傷、國族認同、制度性敘事等層面可進行對話的可能性。艾蘭特科夫斯基表示，本次駐館讓他更清楚看見臺灣藝術史的獨特性，未來期待與國美館及其任職的布達佩斯路德維希當代藝術博物館展開更多合作。

在成果發表會中，艾蘭特科夫斯基博士以「臺灣與中東歐藝術史的重建：邊陲藝術史書寫的研究途徑比較」為主題，分享其跨地域的研究成果。他從臺灣藝術史書寫的制度性背景出發，回應後殖民語境下的藝術史論述問題，並提出以「邊陲藝術史比較書寫」與「區域視角」作為理解臺灣藝術史的新框架。艾蘭特科夫斯基博士表示，他對「國美典藏」中藝術家陳世強的作品（台灣風雲）(1999)與藝術家鄭介瑋的作品（台灣時事現形記）(1996)感到興趣，因為這兩件作品皆深度介入臺灣社會與政治脈絡，與他的研究相契合。

座談階段由吳介祥教授擔任與談人，兩人就艾蘭特科夫斯基博士對臺灣藝術史書寫的觀察所提出的「環境議題與科技」、「多元性」、「在地性」等三個特點展開討論。現場有包括吳超然、郭昭蘭等多位學者積極參與對話，期盼能帶動臺灣自我認同與自我定位相關的思辨，為臺灣藝術史書寫開創新的觀點。

國美館長陳貺怡表示，引入國際研究者的觀點，不僅是「重建臺灣藝術史」的重要策略，也是深化臺灣藝術史知識體系、以比較研究法拓展其維度的必要途徑。透過「國美進駐」計畫，國美館得以引入多元的理論架構與複式的文化脈絡，使臺灣藝術史在全球的學術對話中獲得更多方法論的支撐，得以更深入的被理解。國美館將持續強化館藏研究的深度與廣度，並以跨國合作為目標，促進跨文化與地域的互證、對話

與比較。唯有如此，臺灣藝術才能在國際學術場域中，建立更具理論厚度與文化位置的能見度。

首屆「國美進駐」計畫串連國內外藝術與學術網絡，提供駐館研究者近兩萬件館藏作品、藝術圖書館與研究支援系統，促進跨領域與跨地域的知識流動。艾蘭特科夫斯基博士在臺期間所展開的比較研究，凸顯邊陲藝術史研究在全球視野下的重要性。國美館希望「國美進駐」能在未來匯聚更多國際學者，透過跨文化合作與知識交流，逐步累積對臺灣藝術史更全面與多元的理解，並促成長期的跨國研究網絡。