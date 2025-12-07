首屆「奇緣初遇」聯誼活動 全台罕見姓氏台中大集結

為探索台灣稀有姓氏的源流並促進宗族交流，稀有姓氏聯誼會昨(6)日舉辦首屆「奇緣初遇」聯誼活動，吸引全台及海外稀有姓氏人士齊聚台中分享家族故事、追尋源流，氣氛熱絡。市長盧秀燕出席表示，目前台灣共1,785種姓氏，其中陳、林仍為全國最多姓氏；而全國僅一人使用的姓氏多達268個，如「八」、「丙」、「唱」等；僅有兩人使用的姓氏有115個，包括「入」、「立」、「下」等。至於令狐姓，目前全台共有 18 人，於所有姓氏中排名925名。她也感謝令狐前副市長發起活動，促進宗親互動並傳承家族歷史，相信活動能凝聚社群，體現慎終追遠的精神。

全台姓「赫連」僅1人、姓「第五」6人，姓「益」全台9人，姓「令狐」共18人、姓「介」20人，台中市稀有姓氏聯誼會逾240名成員，共有200個稀有姓氏，昨舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動，吸引外稀有姓氏人士齊聚交流，各姓氏代表分享家族源流故事，氣氛熱絡。

令狐榮達指出，3年前，他在副市長任內成立稀有姓氏LINE群組，成員從最初20多人，逐漸成長到今日逾220人，約有200個不同稀有姓氏，其中有姓「赫連」全國僅1人、姓「第五」全國只有6人，今舉辦首次實體聯誼「奇緣初遇」，期盼加深文化認同，他盼成立「中華稀有姓氏文化交流協會」，讓特殊姓氏更多交流。

盧秀燕說，此次聚會不僅相識交流，更實踐文化傳承與慎終追遠，感謝聯誼會推廣姓氏文化，讓更多人看見稀有姓氏的歷史價值與文化魅力，展現台灣多元族群共融特色。

（如圖）盧秀燕、前副市長令狐榮達出席稀有姓氏奇緣初遇活動。

民政局長吳世瑋說明，根據112年統計，全國共有1,785個姓氏，包括單姓1,667個、複姓118個。其中人口最多的前十大姓氏為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，占全國人口逾五成，顯示台灣人口集中於大姓；另全國前五大複姓依序為張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝。

另一位聯誼會發起人麻高霖也帶來有趣經歷，他表示，「麻」姓全台約百餘人，國中時班上恰好有位同學姓「別」，同學們便打趣兩人站在一起就是「別找麻煩」。相關分享不僅增加活動趣味，也突顯稀有姓氏背後的文化故事與生命記憶。