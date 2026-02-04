首屆「寫台北」年度書奬頒奬 蔣萬安：盼透過文字留下記憶點

由北市文化局主辦的首屆「寫台北」年度書奬4日在台北國際書展舉辦頒獎典禮，台北市長蔣萬安出席並頒發首獎給作家舒國治的《我與吃飯》。蔣萬安表示，希望市民透過不同的視角來寫下他對台北的看法、想法，讓台北這座城市從地圖上變得立體起來。（徐佑昇攝）

由北市文化局主辦的首屆「寫台北」年度書奬4日在台北國際書展舉辦頒獎典禮，台北市長蔣萬安出席並頒發首獎給作家舒國治的《我與吃飯》。蔣萬安表示，他本身很喜歡看書，當市長3年多來推動建設之外，他常想這座城市的靈魂，是生活在其中每一位市民朋友書寫出來的，也希望市民透過不同的視角來寫下他對台北的看法、想法，讓一個城市從地圖上變得立體起來。

蔣萬安今日出席台北國際書展，並頒發首屆「寫台北」年度書奬給舒國治。蔣萬安致詞表示，台北的美往往藏在「一棵大樹、一個古蹟或巷弄小店」中，例如萬華街角的咖啡廳，這些地方更值得市民放慢腳步去感受。

由北市文化局主辦的首屆「寫台北」年度書奬4日在台北國際書展舉辦頒獎典禮，台北市長蔣萬安出席並頒發首獎給作家舒國治的《我與吃飯》，隨後也至書展參觀買書。（徐佑昇攝）

蔣萬安表示，他很愛看書，其中他很喜歡的一本書《歷史的教訓》（The Lessons of History）有一段名言指出，「文明的進步不只是創造多少財富，而在於留下了多少記憶」。也因此他發想，請北市文化局長蔡詩萍研擬「文化小旅行」政策，透過跨局處合作，找出了北市 100 處兼具歷史脈絡與現代設計的文化點。

蔣萬安表示，台北是一個「現代與傳統不斷交織且衝突」的城市，台北最美的樣子就是現在這樣，既能保留過去的味道，同時又能接軌國際科技元素。並透過美食開啟認識台北的門，因為許多遊客對台北的第一印象都是來自飲食，像是豆漿、燒餅油條、鹹粥等，這些日常飲食文化勾勒出臺北的多樣面貌。

由北市文化局主辦的首屆「寫台北」年度書奬4日在台北國際書展舉辦頒獎典禮，台北市長蔣萬安出席並頒發首獎給作家舒國治的《我與吃飯》，隨後至泰國主題館參觀。（徐佑昇攝）

至於首屆「寫台北」年度書獎的發想，蔣萬安特別分享萬華廣州街「九日咖啡」的故事，他說，該咖啡店原本是打鎖店的老店，創辦人陳江海先生在打鑰匙的同時，因熱愛咖啡而與鄰里分享，營造出「邊打鎖邊喝咖啡」的獨特街景，病透過市府「台北造起來」計畫的重新設計，這類老店不僅保有傳統職人精神，更融合了在地人情味，這正是最有「台北味道」的景象。

蔣萬安認為，城市的靈魂是由市民的生活記憶所交織而成，接任市長3年多來，致力於捷運興建、都市更新等硬體工程，但每一位市民朋友透過不同視角寫下的看法與想法，才是城市真正的靈魂。透過「有魔力」的文字，更能讓城市面貌變得「立體」，所以市府推出了「寫台北」年度書獎，並期許能像台北國際書展般長久舉辦，成為推廣閱讀與書寫的重要平台。

蔣萬安也提及，本次入圍的作品視角多元，有的創作者透過「味覺」捕捉巷弄麵攤的煙火氣，連結暖心的滋味；有的則透過厚重的歷史資料，重新觀察淡水河的變遷。

蔣萬安結束頒獎後與蔡詩萍一同至書展參觀，並體驗本次書展的泰國主題館，致贈禮物給泰方代表。

