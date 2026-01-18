首屆「年年有魚」路跑 2300人為石斑魚而跑

年年有魚路跑活動親子組，大人推嬰兒車為石斑魚而跑。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為「石斑魚」而跑！今年首度舉辦「Run in Penghu．跑進海洋．年年有魚」海島路跑活動，以「石斑魚」為號召，完賽就有1條1公斤石斑魚，因此吸引2300餘人報名，其中1000人由台灣跨海參賽，不少民眾推著嬰兒車，參加親子組競賽，為澎湖冬季少見的大型運動賽事。

活動最大亮點之一，為韓國人氣啦啦隊女神安芝儇擔任活動代言人並現身陪跑，親切與跑者互動、揮手致意，吸引粉絲與民眾駐足拍照，成為現場焦點，也讓賽事增添娛樂話題與青春活力。現場同時設置SNK 經典格鬥 IP《拳皇》不知火舞主題拍照打卡區，結合角色視覺與運動元素，吸引不少參賽者於賽前、完賽後拍照留念，成為活動現場另一項高人氣互動區域。

賽道路線自澎湖縣政府大門口起跑，沿途串聯市區街景與海島景觀，終點設於菜園菊苑生態園區。主辦單位也於路線沿途規劃多處在地特色補給站，提供黑糖糕、風茹茶及仙人掌冰免費享用，讓跑者在補充體力之餘，也能品嚐澎湖代表性的在地風味。

跑者完賽後，除可獲得澎湖石斑魚 1 公斤的完賽禮，現場亦可兌換石斑魚料理一份，從賽道補給到完賽餐點，完整體驗澎湖「年年有魚」的活動主題。澎湖縣政府表示，希望透過路跑活動結合海洋元素、在地飲食與運動體驗，讓更多民眾在冬季走進澎湖，以輕鬆、有感的方式認識海洋文化與島嶼生活。

安芝儇現身會場，成為活動代言人。(記者劉禹慶攝)

為石斑魚而跑，首屆年年有魚路跑完賽禮石斑。(記者劉禹慶攝)

第一屆年年有魚路跑，由各界嘉賓鳴槍起跑。(記者劉禹慶攝)

