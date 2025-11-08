首屆「成機論壇」聚焦半導體與機器人跨域應用
記者林怡孜／台南報導
為迎接國立成功大學九十四週年校慶，機械工程學系與成功機械文教基金會於今（八）日在校內舉辦第一屆「成機論壇」，以「鏈結未來：機械工程在半導體與機器人產業的跨域應用」為主題，吸引產學界逾百位專家學者與校友共同參與，探討機械工程在新興科技產業中的角色轉型、多領域整合與人才培育方向。
成大校長沈孟儒致詞表示，機械工程在臺灣科技與產業發展中扮演關鍵基礎角色。半導體製程、自動化設備與智慧機器人皆需要精密機構設計、控制系統整合與跨領域協作能力，而成大全球龐大的校友網絡與持續投入的產學資源，使學院得以在技術發展、研究應用與人才培育三者間形成正向循環。他指出，機械工程的範疇早已超越傳統製造，是連結半導體與智慧製造的關鍵核心，本院將持續推動跨域整合，成為產業與學術的重要平台。
本次論壇邀請多位在半導體製造、自動化設備、雷射加工與人形機器人領域具代表性的成大機械系校友分享最新發展趨勢，內容涵蓋晶圓製程設備創新布局、先進封裝製程整合、精密光加工技術、異質整合下的精密控制需求，以及人形機器人在製造與服務場域的應用前景。講者強調，未來科技將朝向「高度整合、模組化設計與智慧化控制」發展，機械工程人才需具備系統思維、跨領域溝通能力以及掌握 AI 工具與資料分析能力。
論壇最後由工學院師長與產業講者共同進行綜合座談，圍繞「機械工程如何在半導體產業中再定義自身角色」、「AI 與跨域整合帶動自動化新契機」以及「從學界到產業─打造智慧製造時代的人才與合作模式」等議題展開實務與學術的深度交流。與會者皆認為，面對國際供應鏈重組與高科技製造需求提升，深化學界與產業界互動、鼓勵學生提前接觸現場情境、培養跨域與解題能力，將是未來人才培育的重要方向。
其他人也在看
【專欄】對金典獎《七月爍爁》的台語書寫與評審的質疑
文/施炳華(國立成功大學中文系教授退休，資深臺語文專家) 2025年臺灣文學獎金典獎，從225部作品中...銳傳媒 ・ 1 天前
迎三航母時代！陸官媒點名福建艦必去「台灣海峽」等三地
大陸第三艘航空母艦「福建艦」日前在海南省三亞市某軍港舉行服役授旗儀式，由國家主席習近平出席並登艦視察。大陸官媒《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」7日在官方微博發文，分享福建艦入列後的十項關鍵訊息，指未來「必去」台灣海峽等三地。中天新聞網 ・ 12 小時前
巴西南部龍捲風釀災 至少5死約130傷
（中央社巴西利亞7日綜合外電報導）巴西有關當局表示，一道龍捲風今天席捲南部市鎮部分地區，造成至少5人喪生，約130人受傷。中央社 ・ 12 小時前
為戲苦蹲紐約街角！張震拍《幸福之路》太逼真「路人上前關心」
張震在片中飾演在異鄉漂泊打拚的外送員，全片於去年底至今年初在美國紐約街頭取景。他透露拍攝過程比想像中艱辛，特別是有一場在第五大道找腳踏車的戲，他來回奔跑，因鏡頭拉遠拍攝，感覺相當寫實。有趣的是，他當時甚至被當地外送員關心「車子是否真的不見了」。雖然片名為...CTWANT ・ 13 小時前
財報佳＋高價值客戶占比提升，Datadog週四股價飆漲23.13%，標普第一
【財訊快報／陳孟朔】雲端監控龍頭數據狗(Datadog，美股代碼DODG)股價連續三天回吐7.83美元或4.8%後，週四一口氣飆漲35.84美元或23.13%，收在190.82美元為2011年11月16日以來的四年新高，同時拿下標普和那指100漲幅雙冠王的頭銜，今年來漲了33.54%。市場聚焦其第三季財報「雙響炮」，營收與每股盈餘(EPS)雙雙超越華爾街普遍預期，帶動買盤急速回補，技術面一舉轉強。公司披露年經常性收入超過10萬美元的客戶數量年增16%，顯示大型企業對可觀測性、應用效能監控與雲端安全等整合方案的採用持續升溫。高價值客戶占比提升，有助於毛利與現金流質量的穩定。管理層發布的第四季營收指引高於市場共識，強化成長能見度。法人解讀，Datadog在多產品交叉銷售與價值主張清晰度提升下，具備「單客價值擴張＋新客滲透」的雙引擎，為明年營收曲線提供上修空間。財訊快報 ・ 1 天前
12月降息？ Fed內部異見大
美國聯準會（Fed）數名官員6日對利率政策走向表態。有一派對通膨憂心更甚於就業；另一派則主張應確保勞動力市場穩健。還有官員表示在數據真空下、對降息宜謹慎。在Fed內部存在明顯分歧，12月降息與否仍難有定論。工商時報 ・ 23 小時前
證交所出手！玉山金、三商壽招親案違反重訊規定 各罰20萬元
三商美邦人壽招標案近兩周成為資本市場最大焦點，傳出玉山金出高價氣走中信金，進而導致玉山金與三商壽 10 月 27 日開盤後股價劇烈波動，證交所今 (7) 日公布調查結果，玉山金與三商壽違反重訊發布的相關規定鉅亨網 ・ 1 天前
【公告】冠德擬簽訂高雄車站更新地區車站專用區四、五及部分第四種商業區土地都市更新事業公開評選實施者案契約
日 期：2025年11月07日公司名稱：冠德(2520)主 旨：冠德擬簽訂高雄車站更新地區車站專用區四、五及部分第四種商業區土地都市更新事業公開評選實施者案契約發言人：張勝安說 明：1.契約種類:公辦都市更新2.事實發生日:114/11/7~114/11/73.董事會通過日期: 民國114年11月7日4.其他核決日期: 不適用5.契約相對人及其與公司之關係:高雄市政府，非關係人6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)土地標示：高雄市三民區雄中段等2筆、大港段七小段等7筆地號(2)開發基地面積：共6,394.69平方公尺(1,934.39坪)(3)預計參與投入之金額：9,523,932仟元7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:中鼎不動產估價師事務所：全案共同負擔比率約66.44%～67.24%庭譽不動產估價師聯合事務所：全案共同負擔比率約66.70%～67.30%8.不動產估價師姓名:中鼎不動產估價師事務所：簡武池庭譽不動產估價師聯合事務所：張瑜晏9.不動產估價師開業證書字號:中鼎不動產估價師事務所：(100)北市估字第中央社財經 ・ 1 天前
永悅生化澄清：生產與管理流程合法合規與符合國際認證
針對近日社群及部分媒體報導指稱，彰化縣通過GMP認證的永悅生化科技涉及「將過期或即期產品重新包裝、改標再販售」，永悅今（8）日提出嚴正澄清指出，相關指控並非事實，永悅所有生產與管理流程皆符合法規與GMP製造規範，並經主管機關與多家媒體實地查證確認，並未出現報導所稱的情況。中時財經即時 ・ 12 小時前
群創第3季每股盈餘0.01元 估第4季面板價格持穩
（中央社記者潘智義台北2025年11月7日電）面板廠群創光電(3481)今天公布第3季合併營收新台幣578億元，營業淨損9.8億元，稅後淨利1.9億元，基本每股盈餘0.01元。群創指出，第3季折舊及攤銷73億元，資本支出為24億元。群創說，第3季營收以產品應用別區分，電視為29%、車用產品26%、可攜式電腦20%、手機及商用產品21%、桌上型螢幕4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為72%以及28%。回顧2025年第3季，群創表示，因部份客戶急單挹注及持續優化產品組合與價格策略維持整體營運穩定表現，第3季商用顯示器及非顯示器領域群營收較第2季分別增加8%及3%，整體第3季營收較第2季成長2.8%，第3季稅後淨利達損益兩平，累積前3季基本每股盈餘為正獲利。展望2025年第4季，群創表示，時序進入面板傳統淡季，受整體經濟環境不確定性影響，面板需求將走緩，業界也持續採「按需生產」策略，面板價格可望持穩，預期面板整體供需維持平衡。中央社財經 ・ 1 天前
中山學術文化基金會慶60周年 紀念國父160歲誕辰頒發學術獎
中山學術文化基金會今（8）日舉行紀念國父孫中山160歲誕辰、成立60周年慶暨第60屆學術著作獎贈獎典禮。董事長吳伯雄親自頒獎，表揚4位學術界傑出得主，其中人文社會類得獎人為中研院近代史研究所副研究員蘇聖雄、輔仁大學歷史系助理教授劉碧蓉；自然科學類得獎人為長庚大學醫學系醫預科主任吳嘉霖及台灣大學電機系副教授鄭皓中。中時新聞網 ・ 12 小時前
羨慕！魏哲家喊今年紅包加碼 員工領2.5萬
[NOWnews今日新聞]真的好羨慕！台積電董事長魏哲家今（8）日宣布，今年一樣準備了一個小禮物，但今年不是一樣的數字，今年特別從每人發2萬元紅包，加碼到2.5萬元，同時，今年不只台灣員工拿，連世界各...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
萬人參與、國際專業度再獲好評 TCCF 2025 圓滿落幕！ 影集企畫《分手擂台》橫掃五獎成提案會最大贏家！
萬人參與、國際專業度再獲好評 TCCF 2025 圓滿落幕！ 影集企畫《分手擂台》橫掃五獎成提案會最大贏家！ […]民眾日報 ・ 12 小時前
《國際經濟》12月降息？ Fed內部異見大
【時報-台北電】美國聯準會（Fed）數名官員6日對利率政策走向表態。有一派對通膨憂心更甚於就業；另一派則主張應確保勞動力市場穩健。還有官員表示在數據真空下、對降息宜謹慎。在Fed內部存在明顯分歧，12月降息與否仍難有定論。 芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）在美媒CNBC受訪指出，勞動市場並非急劇放緩堪稱穩定，但美國政府停擺導致經濟數據中斷，在此情況下進一步降息令他不安。 他呼應聯準會主席鮑爾的「霧中開車」說法，「當前方一片迷霧，我們應小心一點，減速慢行，」示意對降息須更加謹慎。 克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）於紐約經濟俱樂部演講，表達對通膨偏高的擔憂。儘管承認就業放緩，失業率會在未來幾個月微升，但她認為勞動市場衰退的機率不高。 哈瑪克基於高通膨的風險勝過就業市場降溫，傾向12月不降息。不過她也提到，沒有必要為拉低通膨而升息，只須政策略具限制性。 紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，美國經濟仍處於低中性利率時期，模型估算中性利率約1％，他認為甚至可能低至0.5％。他強調當前數據比中性利率預估更重要，意指Fed決策應時報資訊 ・ 12 小時前
長榮航班乘客躲廁所抽電子煙 桃檢依干擾飛航罪起訴
27歲鄭姓女子今年5月搭乘長榮航空班機自日本飛往桃園時，違反《民用航空法》第84條規定，在機上廁所偷偷吸電子煙。班機空服員發現後通報航警，鄭女在班機降落即被逮捕。桃園地檢署偵結後，依違法使用干擾飛航器材罪嫌起訴並聲請簡易判決。鏡新聞 ・ 12 小時前
馬斯克喊「自蓋大型晶圓廠」 黃仁勳：極為困難
NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳今（7）日下午抵達台南機場，面對媒體展現親切笑容，並以中文簡短回應提問。他表示，此行主要是回來鼓勵台積電（TSMC）的朋友們，「要加油、加油」，展現對台積電的支持與肯定台視新聞網 ・ 1 天前
高股息ETF十強出爐！00927今年來含息報酬率飆23.31％跑第一 0056、00918也進榜
雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，但還是有績效不錯的，觀察市面上高息ETF今年來含息績效表現上，還是有表現不錯的，有6檔績效超過一成，其中群益半導體收益ETF（00927）今年來含息報酬23.31％，勝過大盤的21.12％，是唯一1檔打敗大盤的台股高息ETF。中時財經即時 ・ 1 天前
首度非「王家人」主持 ！台塑睽違7年運動會正式登場 吳嘉昭：轉型迫在眉睫
台塑運動會今（8）日登場，近年受到新冠疫情影響，停辦7年，直至今年才恢復舉辦，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，前總裁王文淵、三娘李寶珠以及台塑生醫董座王瑞瑜皆出席。吳嘉昭致詞時表示，這7年間國際局勢發生快速且劇烈的變化，為因應當前的嚴峻挑戰，「轉型」已經是企業迫在眉睫的重要因應策略。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
美元降息有變數？ 臺幣恐再現波動 出口業者警戒
美國聯準會10月份正式結束量化緊縮階段，並一如預期地再降一碼，市場則認為更該關注的是聯準會主席鮑爾將卸任，新主席會不會更願意回應川普，這可能會對美元走勢有更強大的影響，而台灣出口業者，面對美國關稅衝擊和匯率波動，又該如何找到機會、趨吉避凶，專家們如何看待美元長期趨勢，來看TVBS深度特寫報導TVBS新聞網 ・ 4 小時前
黃仁勳返台探神山「韓炸雞吃完還是想念台積排」/ 外資連六賣 台積電走弱大盤周線翻黑/傳產股發威 台塑四寶扛大旗撐盤｜Yahoo財經掃描
美股周四延續拉回走勢，四大指數全面收黑。道瓊指數下跌0.84%，標普500指數跌1.12%，那斯達克指數挫1.9%，費半指數更重挫2.39%。市場仍受美國政府停擺陰霾籠罩，加上人力資源機構公布10月裁員數暴增逾180%，引發對景氣下行的憂慮，儘管芝商所FedWatch顯示12月降息機率升至近七成，但投資人對經濟放緩的疑慮升溫，使美股承壓收低。科技股再度成為賣壓重心，AMD重摔7.27%、輝達跌3.65%，甲骨文與博通也雙雙走弱；台積電ADR下跌3.55%，同步拖累晶圓代工族群。 亞股今日全面承接美股跌勢，日股大跌607點，跌幅1.19%，韓股下跌1.81%，港股與上證指數亦同步走弱，區域資金轉向避險。 台股今（7）日開盤即走弱，盤中一度大跌逾270點，終場收在27,651.41點，下跌248.04點，成交金額4700.18億元，周線中止連5紅、回跌582點失守月線。權值股普遍走弱，台積電(2330)下跌5元收1460元，鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)同步收黑；不過，塑化與傳產股逆勢撐盤，台塑化(6505)漲近半根停板，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)漲幅逾2%至4%，勝悅-KY(1340)更強攻漲停。紡織股部分，受惠市場資金移轉資產題材，短線漲勢主要受資金避險、換季需求及資產重估動能推升，包括紡織龍頭儒鴻 、聚陽等都有亮眼表現。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前