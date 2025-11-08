首屆「成機論壇」聚焦半導體與機器人跨域應用

「首屆成機論壇」聚焦半導體與機器人領域的跨域應用。（成大提供）

記者林怡孜／台南報導

為迎接國立成功大學九十四週年校慶，機械工程學系與成功機械文教基金會於今（八）日在校內舉辦第一屆「成機論壇」，以「鏈結未來：機械工程在半導體與機器人產業的跨域應用」為主題，吸引產學界逾百位專家學者與校友共同參與，探討機械工程在新興科技產業中的角色轉型、多領域整合與人才培育方向。

成大校長沈孟儒致詞表示，機械工程在臺灣科技與產業發展中扮演關鍵基礎角色。半導體製程、自動化設備與智慧機器人皆需要精密機構設計、控制系統整合與跨領域協作能力，而成大全球龐大的校友網絡與持續投入的產學資源，使學院得以在技術發展、研究應用與人才培育三者間形成正向循環。他指出，機械工程的範疇早已超越傳統製造，是連結半導體與智慧製造的關鍵核心，本院將持續推動跨域整合，成為產業與學術的重要平台。

本次論壇邀請多位在半導體製造、自動化設備、雷射加工與人形機器人領域具代表性的成大機械系校友分享最新發展趨勢，內容涵蓋晶圓製程設備創新布局、先進封裝製程整合、精密光加工技術、異質整合下的精密控制需求，以及人形機器人在製造與服務場域的應用前景。講者強調，未來科技將朝向「高度整合、模組化設計與智慧化控制」發展，機械工程人才需具備系統思維、跨領域溝通能力以及掌握 AI 工具與資料分析能力。

論壇最後由工學院師長與產業講者共同進行綜合座談，圍繞「機械工程如何在半導體產業中再定義自身角色」、「AI 與跨域整合帶動自動化新契機」以及「從學界到產業─打造智慧製造時代的人才與合作模式」等議題展開實務與學術的深度交流。與會者皆認為，面對國際供應鏈重組與高科技製造需求提升，深化學界與產業界互動、鼓勵學生提前接觸現場情境、培養跨域與解題能力，將是未來人才培育的重要方向。