首屆《文化影響力獎》暨 2025 ESG for Culture 影響力展會盛大舉辦

【記者蔡富丞/綜合報導】首屆《ESG for Culture 影響力獎》及第 17 屆《文馨獎》聯合頒獎典禮，於今（21）日舉行，分別表彰企業與文化內容業者優質共好案例，以及獎勵推動文化平權有影響力的行動。同時為了深化對文化 ESG 的認識，也同步於松山文創園區 3 號倉庫舉辦「2025 ESG for Culture 影響力展會」，有 40 家文化內容業者參展商業提案、專題講座及亮點文化 ESG 案例呈現。

文化部部長李遠。

今年《文馨獎》轉型為獎勵個人、團體及非營利法人在文化平權推動上具體實踐且具影響力的行動，結合由文策院首度設立的《ESG for Culture影響力獎》，其中最大項〈文化影響力大獎〉分別由中華電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司與全聯實業股份有限公司獲得，並有 66 家企業獲得《ESG for Culture影響力獎》肯定，第 17 屆《文馨獎》則有 5 件專案計畫獲獎，領域十分多元，充分展現文化跨界合作的深厚能量。

頒獎典禮現場由文化部部長李遠、文策院董事長王時思、院長王敏惠親自頒獎，向獲獎團隊致上誠摯謝意，全臺各縣市政府代表與各地企業夥伴及文化業者也一同共襄盛舉，現場有企業自備應援手燈及手板，尖叫聲此起彼落，現場氣份熱烈。

文策院董事長王時思。

文化部部長李遠致詞時分享，早期大家對文化的概念多停留在「文化建設」，不管是文建會、新聞局代表的多是指導、管制的概念，「文化好像是一個配角，不是主角，不是真的覺得文化會影響整個國家的國力或是靈魂」。但是在文化部成立 10 多年、文策院屆滿 6 年的此刻，文化概念開始改變，文化不僅成為主角，企業也不僅是捐錢，而是以更多的創意加入，共同合作、共創，幫助文化人進入「新的文化時代」。李遠說，當光復鄉的「鏟子超人」成為全國矚目焦點時，他認為，陪著文化界前進的眾多民間力量，不論有沒有得獎，都是臺灣的「幸福超人」，因為文化會帶給所有人幸福。

文策院董事長王時思指出，社會要永續發展，必須具備精神力量與價值取向，文化價值的支撐能幫助人類社會進步。《ESG for Culture 影響力獎》獲各界熱烈迴響，無論是 IP 的合作、行銷、教育訓練、或對外形象上的傳達，都讓企業與文化從「贊助」走向「協作」，再從「協作」走向「共創」。真正滿足精神上的需求，以及充滿內在價值的美好社會，這也是文化影響力獎設定的初衷與目標。王時思也期盼，希望獎項吸引更多企業與文化工作者的參與，更能讓這個平台成為真正的共創與協作場域，讓 ESG 及社會永續因為文化及企業的合作，成為臺灣社會進步的關鍵力量。

中華電信因投資《魔法阿媽2-魔法小豆苗》IP 多元發展、與踢帕娛樂共創「原子少年2」 IP 多元發展以及支持 5G 元宇宙科技推動計畫等，展現企業在內容投資、技術創新等方面的影響力，因此同時囊括另外七個不同類別的獎項。台灣大哥大亦投資影視音計畫、辦理日月潭花火音樂會以及支持文化挺進奧運應援等，以行動支持文化永續並讓文化內容被世界看見，今年同時獲得其他四種獎項。全聯則長期投入傳統建築整修計畫，並經營傳藝園區，讓更多人透過傳統藝術了解臺灣文化，因此也獲得了其他四種獎項，備受肯定。

第 17 屆《文馨獎》則分別由王道銀行教育基金會、張榮發基金會、許潮英社會福利慈善事業基金會、趨勢教育基金會、鴻梅文化藝術基金會等單位獲獎，並以藝術教育、海洋文化傳承、弱勢藝文教育、經典文學創新、藝術與共融等面向，實踐具體精神。特別的是，第 17 屆《文馨獎》講座是由人間國寶臺灣木雕工藝師施鎮洋所設計，同時也是臺灣工藝的象徵。

展會特別規劃專題演講，將由中國信託、中華電信、全聯實業及雲朗集團等企業代表，分享投入文化內容的實務經驗；上銀科技、元太科技、台亞半導體、明基亞太（BenQ）、普萊德、睿禾集團等則將進行跨界對談，共同分享企業與文化 ESG 結合的合作經驗。歡迎現場報名參加！