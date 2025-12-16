首屆「毛星級大賞」全台10大優良寵物寄養業者出爐

農業部推動寵物產業發展，首次舉辦「優良特定寵物寄養業者-毛星級大賞」活動，希望激勵業者精進毛孩寄養的服務品質，獲獎的業者今天(16日)出爐，共有10位「毛星級大賞」得主以及18位優良寄養業者。農業部也呼籲飼主，要認明合法取得特定寵物業許可證的寄養業者，並簽訂依照範本訂定的定型化契約，避免糾紛。

農業部16日公布最終評選出的10大「毛星級大賞」業者。這些獲獎業者分別在環境、服務品質、照護流程等面向具備優良表現。農業部表示，此次選拔活動涵蓋多元評選標準，先由縣市政府推薦近2次特定寵物業者評鑑至少獲得1優1甲的優秀業者，各縣市推薦名額上限僅有該縣市1%家數；再邀請業界代表、動保專家及飼主代表等進行實地訪視與評分；同時開放民眾透過活動網站參與網路投票，讓飼主聲音被聽見。

在綜合以上各項成績後，選出了最優秀的10家業者授予「毛星級大賞」的榮譽。

這10大業者分布於全台各縣市，其中雙北市就有4家，包括位於台北市的「寄居喵和風貓旅宿」、「D&Y寵物時尚旅店」以及位於新北的「澎澎」和「捲尾巴」寵物旅店，另外還有位於屏東的「屏東貓班長」、苗栗的「享喜貓」以及高雄市的「棉花糖」寵物旅館等。

農業部動物保護司司長江文全指出，目前全台寵物和寄養業者共有4100家，專營的則有1200家。從最近幾年全台家數迅速增長，可以看出台灣寵物業的兩個趨勢。江文全說：『(原音)我們觀察到有兩個趨勢。第一個是這樣的需求越來越多，而且業者的服務樣態，其實蠻有創意蠻多元的。第二個我們也發現隨著國人飼養毛小孩貓的部分成長比例很快，所以目前我們看到了有很多的寄養業者在處理貓的這一塊的寄養，其實也蠻明顯的在成長。』

根據農業部在2023年的調查推估，全台家犬數量約148萬隻，家貓約131萬隻，總計超過279萬隻，飼養戶數約佔28.3%。另外，農業部最新寵物登記資料顯示，2025年全台犬貓登記數正式突破340萬隻，創下歷史新高，其中「貓咪」更首次超越「狗狗」，成為台灣家庭中最熱門的飼養寵物。