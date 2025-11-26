首屆「臺灣最佳侍茶師大賽」引領茶飲體驗新風潮

由農業部茶及飲料作物改良場（以下簡稱茶改場）與台灣侍酒師協會共同主辦的「2025臺灣最佳侍茶師大賽」，11 月 16 日於台北南港展覽館二館圓滿落幕。活動吸引全台茶藝教學、餐飲服務、茶產業推廣等領域的專業人士齊聚，展現臺灣茶飲文化在專業服務與體驗設計上的全新高度。

本屆大賽初賽於 11 月 4 日在茶改場舉行，共有 18 名選手參賽，經知識筆試與盲飲評比後選出 6 位選手進入複賽。複賽以「茶湯辨識」與「專業沖泡」為主，最終由岳芷琳、莊政霖、李柏毅三位選手脫穎而出，晉級決賽。決賽以「餐點搭配＋專業沖泡」為核心考核，三位選手皆展現精準味覺設計、茶藝美感與專業表達力，獲評審團一致肯定。

四大亮點呈現茶飲服務新標準

茶改場指出，本次賽事是為回應臺灣茶業轉型需求所設計，奠基於既有製茶專業之上，更強化侍茶師「文化敘事＋服務設計」的核心角色，推動茶飲專業走向品牌化與國際化。本屆賽事亮點包括：

全方位競技項目：涵蓋理論、盲飲、沖泡到文化陳述，完整檢驗侍茶師的整合力。 首度引入餐飲搭配測驗：要求選手為指定料理挑選茶款並說明搭配邏輯，提升茶飲與餐飲跨界整合度。 跨領域專業評審團：由產官學界共同組成，確保流程與評分標準公正透明。 文化與品牌雙軸推進：透過專業競賽強化臺灣茶的文化魅力，提升國際精品茶市場的品牌形象。

第一屆「2025臺灣最佳侍茶師大賽」初賽茶湯風味穩定性測驗，辨識六只黑碗茶湯順序。（圖片來源／農業部茶及飲料作物改良場）

深化茶飲教育 推動臺灣茶走向國際

茶改場場長蘇宗振於頒獎典禮中表示，本次大賽象徵的不只是技術競技，更是茶文化傳承與服務形象重塑。他指出：「侍茶師將是未來茶飲服務鏈的重要角色，不僅要泡好茶，更要懂故事、能服務，讓每一杯茶成為具文化體驗的提案。」

茶改場後續將整合茶飲產業鏈資源，推動侍茶師專業訓練、擴大體驗式課程、促進品牌創新與國際交流，並計畫與全球茶業及飲品單位跨域合作，打造「臺灣好茶、安全好茶、文化好茶」的國際典範。

