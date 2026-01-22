首屆「藝軒」落地台北 3月移師香港舉行

（中央社記者王寶兒台北22日電）致力突破傳統藝術博覽會形式，香港當代畫廊PHD集團創辦人慕佩霖與張伊婷共同發起首屆「藝軒」展會，在位於台北的日式歷史建築中打造當代藝術派對，3月將移師香港舉行。

慕佩霖（Willem Molesworth）今天向媒體表示，在「藝軒」不會到處看見白牆與距離遙遠的走廊，他們希望讓每間參展畫廊之間都能有交流與對話，也希望以較低的參展費用讓畫廊更願意攜帶具潛力的藝術家作品，如此也可以讓觀眾更容易看見新銳藝術家。

廣告 廣告

首屆「藝軒」台北展會由活躍於台灣藝術收藏領域的謝盈盈領導，並與策展人谷有倫和「原型結構」建築師陳冠帆合作，選在前身為台灣大學公共宿舍的歷史建築「大院子」舉行，參展畫廊共18家。

谷有倫表示，為連結在地，展牆特別加入竹結構，而為了呼應展出地點的歷史痕跡，此次他以「城市記憶」、「懷舊」與「歸鄉」為策展核心，試圖提問人們該如何在時間與空間中，重新尋得所屬之處。

除展會空間外，「藝軒」戶外也停放2輛藝術展示卡車，創造嶄新觀展經驗，民眾只要爬上卡車就能欣賞錄像作品。「藝軒」展會在台北登場之餘，也預告在香港藝術週期間，也就是3月23日至28日將移師香港舉辦，並逐步拓展至其他城市，於東亞地區建立一個持續發展的藝術交流平台。

「藝軒」（PAVILION）展會即日起至26日在台北「大院子」登場。（編輯：張雅淨）1150122