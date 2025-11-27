首屆「蘋果愛美獎」圓滿落幕 眾星興奮留影齊喊：明年見！

【記者林秭渝／台北報導】由《壹蘋新聞網》主辦的首屆「蘋果愛美獎」今(27日)盛大展開，結合媒體、公信力和大眾參與的年度醫美評選盛事，與會嘉賓卡司堪比三金頒獎典禮，包括林心如、關穎、曾馨瑩、徐若瑄、王陽明等人，7大類獎項得獎人出爐，實至名歸！首屆「蘋果愛美獎」圓滿落幕，得獎者及頒獎人力挺到最後一刻，與《壹蘋新聞網》執行長吳玉愛、業務部總經理李哲明合影，為典禮畫下完美的句點。

第一屆「蘋果愛美獎」圓滿落幕，本屆評選「年度醫美診所大賞」的7位評審，橫跨醫療界、時尚圈、演藝圈，其中還有總統賴清德醫療小組召集人、安南醫院院長林聖哲。其中年度醫美診所大賞金、銀、銅獎分別由愛爾麗醫療集團、君綺醫美、聖緹雅醫療集團奪下。

除了獎項外，典禮星光熠熠，包含鴻海集團創辦人郭台銘夫人曾馨瑩、女星林心如、關穎、徐若瑄、男星王陽明、首位「愛美大使」張瑋瑋，以及夏姿設計總監王陳彩霞，主持人則為聶雲。超狂陣容以及典禮的妥善安排，首次出擊就博得滿堂彩，讓人更加期待下屆的「蘋果愛美獎」。

王陽明（左起）、徐若瑄、曾馨瑩、林心如、關穎、聶雲玩自拍。攝影中心攝

