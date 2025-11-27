首屆「蘋果愛美獎」盛大落幕 星光熠熠打造醫美新標竿

【記者張家玲／台北報導】由《壹蘋新聞網》主辦的首屆「蘋果愛美獎」今（11月27日）於台北萬豪酒店圓滿落幕，本次活動是台灣首個大型醫美頒獎盛典，與會明星陣容也堪比三金頒獎典禮，集結林心如、徐若瑄、王陽明等星光，最終頒發出貫穿醫美產業鏈的七大類獎項、曾馨瑩愛美獎學金與公益特別獎，建立具公信力的產業指標。

首屆「蘋果愛美獎」與會明星陣容堪比三金頒獎典禮，包含鴻海集團創辦人郭台銘夫人曾馨瑩、女星林心如、關穎、徐若瑄、男星王陽明等人，主持人則為聶雲。其中曾馨瑩為「逆時針」形象大使，特別為典禮美背露到不能再露，相當吸睛。

廣告 廣告

林心如日前在IG分享國中嫩照，今日在現場被透過大螢幕放送，被主持人聶雲稱讚「從小就這麼美，歲月對妳這麼溫柔」？她開心回「必須與時光逆行」，為代言的鳳凰電波做最佳見證；徐若瑄為頒獎典禮穿上「中空裝」，腹肌線與人魚線超搶眼，現場公開除了狂做7項運動，也會搭配代言的EMBODY核心美力維持狀態。

男星王陽明以大地色西裝搭配白色T-shirt帥氣亮相，讓徐若瑄都忍不住打趣虧聶雲「沒比較沒傷害，王陽明先生上台前，我都覺得你好帥」；名媛關穎身著一身低調的膚金色禮服，表示「在追求美這條路上一定永遠不會覺得完美」。

主持人聶雲難得主持醫美活動，直呼大開眼界，「沒想到醫美的種類這麼多，而且這些相關從業人員在自己的工作崗位不一定被看到，但經由這場頒獎典禮，讓努力和付出被看見」。他自稱是醫美小白兔，「歡迎廠商快來找我代言」。

頒獎嘉賓徐若瑄（左起）、曾馨瑩、王陽明、林心如、關穎。攝影中心攝

頒獎典禮主持人聶雲。攝影中心攝

此次頒發的獎項共可分為7大類，貫穿了台灣醫美產業鏈，包含愛美人氣獎、十大人氣醫師獎、年度創新療程獎、年度醫美診所大賞、年度廣告眼球獎，以及年度特別獎等， 其中年度醫美診所大賞為歷時一個月的雙軌制評選，第一階段評選標準為民眾評分（60%）、網路正面聲量（35%）、參與熱度（5%）；第二階段則由專業評審團公正評分，綜合兩階段得分，金銀銅獎依序為愛爾麗醫療集團、君綺醫美和聖堤雅醫療集團。

專業評審團橫跨醫療界、時尚圈、演藝圈，包含現任安南醫院院長林聖哲醫師、台灣醫院協會理事長李飛鵬醫師、種子音樂與初心苑創辦人田定豐、知名造型師陳孫華、時尚新星王詠穎（Melinda Wang）、SoundOn商務行銷處總監黃詩絜等人。今日特別到場的林聖哲醫師也讚「蘋果愛美獎」是「醫美界的最高榮譽」。

安南醫院院長林聖哲醫師是今日的評審團代表。攝影中心攝

種子音樂與初心苑創辦人田定豐是評審團代表。攝影中心攝

另外，典禮還特別增設了「曾馨瑩愛美獎學金」，由上月在馬來西亞舉辦的「亞洲美容美髮競技交流賽「中，勇奪雙金及年度總冠軍的台中科大美容系的女大生黃馨禾帶走20萬元獎金。此外，現場還壓軸公開年度特別獎「公益大使獎」，由愛爾麗集團董事長常如山自曾馨瑩手中接下獎項。常如山長年投身公益事業，除了持續捐贈救護車，今年更在2025台北國際航太暨國防工業展，捐贈造價1400萬元、符合國際軍規的救生快艇，得獎可說實至名歸。

黃馨禾（右）獲第一屆蘋果愛美獎「曾馨瑩愛美獎學金」，抱走20萬元大獎，與曾馨瑩開心合影。攝影中心攝

愛爾麗集團董事長常如山（右）獲得「蘋果愛美獎」特別頒發的公益大使獎，自曾馨瑩（左）手中接下獎盃。攝影中心攝

頒獎典禮獎盃以「美的誕生」為核心概念，造型如一位被拉長的金色舞者，由下而上延展的線條彷彿在展示美被「喚醒」的瞬間。中心以留白方式勾勒出「蘋果光」的形態，意在象徵每個女人天生都有的一道光。得獎的品牌、醫師、診所及療程，都能獲得一座「蘋果愛美獎」獎盃與一份證書，做為專業實力與產業信賴度的具體象徵。

現場來賓禮也誠意滿滿，到場的醫生、藝人與網紅可獲得總價5230元的精美禮品（德國製Nachtmann Bossa Nova威士忌單一老式SOF平底杯+OxygenCeuticals TP輕盈水潤防曬霜+OxygenCeuticals Sukalming Derma Kit秀可明舒緩套組），受邀媒體與貴賓也可擁有價值2430元的誠意公關禮（德國製Nachtmann Bossa Nova威士忌單一老式SOF平底杯+OxygenCeuticals TP輕盈水潤防曬霜）。

「蘋果愛美獎」獎盃造型如一位被拉長的金色舞者，由下而上延展的線條彷彿在展示美被「喚醒」的瞬間。彭欣偉攝

到場的醫生、藝人與網紅可獲得總價5230元的精美禮品。彭欣偉攝

此次典禮直播由印象廣告大力支持，在雙北、桃園、高雄等6處大型戶外電視牆同步直播，讓更多民眾能一同見證這場醫美盛會。印象董事長吳秉翔董事長把主軸放在板橋轉運站，擁有最大尺寸1600吋的電視牆，加上剛好在新北耶誕城期間，讓民眾也能一同即時參與盛會。

2025蘋果愛美獎頒獎典禮在板橋轉運站旁大型螢幕看板直播，吸引路人佇足。特勤中心攝

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

日租套房藏詐賭毒！年抓逾1600家罰近億元 「黑數冠軍」北市挨轟無作為（壹蘋10點強打）

淡水漁人碼頭夢幻打卡點「光之盛宴」登場 乘夢泡泡節浪漫開跑

不演了？英特爾公開聲明：歡迎羅唯仁回鍋

