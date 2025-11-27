首屆「蘋果愛美獎」超強評審團公開 橫跨醫療、娛樂、時尚圈

【記者張家玲／台北報導】由《壹蘋新聞網》主辦的首屆「蘋果愛美獎」，是台灣首個結合媒體、公信力與大眾參與的年度醫美評選盛事，透過民眾票選、網路聲量、專業評審等多元評選機制，建立具公信力的產業指標，本屆評選「年度醫美診所大賞」的7位評審，橫跨醫療界、時尚圈、演藝圈，其中還有總統賴清德醫療小組召集人、安南醫院院長林聖哲。

林聖哲醫師現任安南醫院院長，專長涵蓋美容醫學、整形外科與再生醫學，擁有台大醫學系與成大醫工博士雙背景。曾任成大醫院主治醫師、成功大學臨床助理教授及臺南市衛生局局長，長期致力於醫療品質與公共衛生推動。憑藉臨床與公衛並行的視野，成為「蘋果愛美獎」中具高度公信力的醫學專家評審代表。

安南醫院院長林聖哲醫師。

李飛鵬醫師現任台灣醫院協會理事長，曾先後擔任北醫體系三所附屬醫院院長與副校長，是兼具醫療、學術與行政經驗的少見跨界醫師，同時身兼作家身分。憑藉臨床實力、醫院治理與公衛政策的多重視角，帶來高公信力、兼具深度與廣度的醫療評審觀點。

台灣醫院協會理事長李飛鵬醫師。

田定豐是種子音樂與初心苑創辦人，26歲即成為台灣最年輕的唱片公司總經理，打造張信哲、林憶蓮、吳克群、溫嵐、許茹芸、戴佩妮、郭書瑤等多位知名藝人。跨足音樂、文學、攝影領域的他，以獨到美學與品牌思維見長，善於從藝術與大眾文化的角度提出精準洞察。此次作為評審，他提供了跨界且具文化厚度的美學觀點。

種子音樂與初心苑創辦人田定豐。

陳孫華是活躍於兩岸三地的知名造型師，擁有逾20年經驗，參與超過300場藝人造型與活動視覺製作，也受多家精品品牌邀請授課。憑藉深厚的時尚敏銳度與形象打造功力，他是「蘋果愛美獎」中極具代表性的造型美學評審。

知名造型師陳孫華。

王詠穎是近年備受矚目的時尚新星，以精緻穿搭、獨到品味與生活美學風格受到品牌與社群高度關注。不同於一般名人，她以真誠、自然又具感染力的魅力在社群累積影響力，被視為新世代品味的象徵。憑藉對時尚、美感與生活趨勢的敏感度，她能從潮流、形象與品牌氣質等面向提出鮮明觀點，是最具新世代調性的時尚評審代表。

時尚新星王詠穎Melinda Wang。

黃詩絜（Jennifer）為SoundOn商務行銷處總監，長期投入品牌行銷、內容策略與跨平台整合，擅長從使用者行為與市場脈動中萃取洞察，轉化為清晰且有效的溝通策略。她兼具媒體實務與消費者視角，能從市場需求、品牌定位與使用者體驗的連結點出發，提出具體而務實的評判。以其行銷與內容策略專業，為獎項帶來最貼近受眾、也最貼近趨勢的市場觀點。

SoundOn商務行銷處總監黃詩絜。

張家玲為資深時尚與美妝線記者，現任《壹蘋新聞網》名人時尚中心組長，並曾於《蘋果日報》時尚版累積深厚採訪經驗。長年深耕時尚、醫美產業第一線採訪，擁有敏銳的美感與品牌觀察力，同時具備專業醫美知識，洞悉市場變化與消費者趨勢。以跨越時尚、美妝、醫美領域的實務經驗，成為代表產業前線觀察的專業評審。

《壹蘋新聞網》名人時尚中心組長張家玲。

