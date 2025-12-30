首屆「軍中情人」名單曝光！意外釣出「女神」留言

娛樂中心／李筱舲報導

今年台灣演藝圈接連爆出藝人「閃兵」事件，引發社會高度關注。不過，儘管軍旅生涯充滿艱辛，但在紀律森嚴的營區生活中，總會發生許多同袍趣事，對不少人而言，這些點滴反而成為回味無窮的珍貴回憶。知名音樂製作人許常德近日便在社群平台發文，回憶起當年由他一手策劃的第一屆「軍中情人」選拔，而最吸引網友目光的，莫過於那張充滿時代感的「53位歌手投票單」。









1993年首屆「軍中情人」投票單曝光！他揭策劃內幕竟釣出「王瑞霞、小南方」

許常德在臉書PO出這張「1993年軍中情人投票單」的照片。（圖／翻攝自臉書粉專《許常德 》）

許常德於28日在臉書上發文寫道：「『軍中情人』票選選拔這個活動一共辦了三屆，但你們可能不知道，這個活動是我策劃和啟動的，跟台灣的第一場校園巡迴演唱會『青春飛馳』一樣都是我第一個策劃的。」他在文中附上一張1993年軍中情人投票單的照片，上面羅列出53位當時當紅的歌手名單，並透露：「校園巡迴演唱會是我在吾耳族提的，軍中情人演唱會是在上華時，兩個活動都有劃時代的標誌。」他在文末還詢問網友：「大家想想，該怎麼讓其他公司的歌手加入我們的活動呢？」。

文章曝光後，竟釣出名單中的王瑞霞（左）、蘇霈（中）及小南方（右）現身留言。（圖／翻攝自臉書粉專《王瑞霞》、《蘇霈》、《Sunnie Lin》）

文章一出，立刻引發網友熱議，不僅吸引許多五、六年級的網友們，更驚喜釣出名單上的人現身留言。王瑞霞留下：「哇… 看到我的名字」；蘇霈笑稱：「那個獎杯我有兩座，我到現在還保留著耶，哈哈哈」；小南方則幽默回覆：「看到自己噗嗤一聲，我們是讓大家清醒、想念家人及振作精神的」。其他網友也留言表示：「原來是阿德老師策劃ㄟ…我都有參與」、「軍中情人的票選是你啟動的？我還真的不知道， 哈。 好厲害。」、「我印象中，這屆的第一名是，方季惟」。對許常德當年能集合不同唱片公司的歌手舉辦軍人情人演唱會非常佩服。

