首屆「金唐獎」揭曉 72段生命故事動人心

唐氏症關愛者協會與唐氏症基金會共同主辦的「第一屆金唐獎」頒獎典禮，11月30日於台北市青年局隆重登場。典禮表彰全台唐氏症者在學習、工作與生活上的傑出表現，前行政院前政務委員林萬億、衛福部政務次長呂建德及營養師高敏敏等貴賓親臨見證。

典禮由唐氏症青年舞蹈班與電子吹管班揭開序幕，青春節奏與燦爛笑容展現唐氏症青年多元才華與自信風采。本屆金唐獎共吸引全台72位唐氏症者報名參賽，69位通過書審，依年齡分為「幼兒與少年組」、「青年組」與「壯年組」三類，最終選出３位得主及１名「自立精神獎」得獎者。

為讓更多人看見唐氏症者的成長與生命歷程，大會於典禮前一個月舉辦全台網路人氣票選活動，吸引民眾熱烈響應，數週內累積近20萬人次投票，在社群間掀起溫暖共鳴。有些參賽者家長回饋，孩子因為想要參與促票活動，爭取友伴支持，多了口語表達的練習機會，並且懂得如何自我倡議。而更令人動容的是，有唐氏症參賽者主動表示，願將為自己爭取的選票換成金額捐出，用行動回饋社會，展現他們「不只被愛，也能給愛」的真摯與行動力。

金唐獎選拔活動始於今年五月，每一份報名資料都是唐氏症者在生活、學習、職場與才藝上的努力結晶。評審團由醫事、教育、社福、職場及藝術等多元領域專家組成，歷經半年的書審、初選與決選，逐一閱讀、熱烈討論，最終選出20位入圍者、4位得主。評審團指出，金唐獎的評選過程超越評比，更是一場深刻的交流。「我們在閱讀的同時，也被他們的堅毅與生命力所觸動，這份力量反而鼓舞了我們。」

首屆金唐獎30日於台北青年局登場，總共吸引72名唐氏症患者報名參加，最終選出20人獲獎。（圖／翻攝畫面）

三位得主勇奪金唐榮耀 自立精神獎感動全場

◆幼兒與少年組得獎者：楊貴東（台中市，14歲）

自幼因染色體異常導致多重障礙，歷經二十多次大大小小手術，楊貴東仍以堅強生命力突破身心限制，積極學習音樂、藝術與生活技能，並熱心參與公益。

◆ 青年組得獎者：陳舒妏（台中市，32歲）

擁有卓越的繪畫與紙黏土創作才華，克服天生限制，努力完成大學學業，並考取多張街頭藝人證照。長期以音樂與藝術走入校園、社區與機構，將創作所得回饋社會。

◆ 壯年組得獎者：范晉嘉（新北市，46歲）

克服體弱多病的挑戰，范晉嘉在國際特奧舞台奪下獨木舟雙料金牌與多面游泳獎牌，榮獲周大觀熱愛生命獎章與衛福部金鷹獎。他投身生命教育推廣18年，巡迴全台近千場演講，以真實經歷啟發無數人勇敢追夢。

此外，評審團特別增額頒發「自立精神獎」，由現年67歲趙學忱（台北市）獲得。在資源有限的年代，趙學忱憑藉毅力與責任感，於超商穩定工作逾20年，以認真踏實的態度深受主管與同事敬重。目前雖因病臥床無法親臨現場，由照顧他多年的姐姐代為領獎，現場掌聲不絕，許多觀眾感動落淚。姐姐哽咽地說，他每天都說，能上班是最快樂的事。

