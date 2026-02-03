首屆「金眷獎」揭曉 以閱讀與行動推動眷村文化傳承

▲與現場來賓及獲獎的作者合影。

【記者丁倩／台北報導】全國眷村文化保存聯盟主辦的首屆「金眷獎」頒獎典禮，今（3）日下午於台北國際書展藍沙龍舉行，台北市文化局長蔡詩萍、前台北市副市長李永萍、評審代表陳穎青，以及北一女中國文教師區桂芝等貴賓出席，共同見證以1949年中華民國遷臺史與眷村文化為主題的出版成果與保存行動正式獲得肯定。

典禮由前文化局長謝小韞主持，現場座無虛席，聚集來自出版界、學界、文化工作者及眷村保存團體代表。活動開場由歌手林恩如演唱眷村主題歌曲〈大門紅〉，以「紅色的大門」作為象徵，唱出眷村生活中對家的依戀與人情溫度，也勾勒出離鄉背景下，那些已逐漸遠去卻仍深植人心的共同記憶，為整場活動奠定濃厚的情感基調。

▲台北市文化局局長蔡詩萍（左）與台北市前副市長李永萍（右）出席第一屆金眷獎頒獎典禮，盼透過閱讀、書寫與公共行動，讓1949年中華民國遷臺史與眷村文化被更多世代理解與傳承。

台北市文化局長蔡詩萍致詞時表示，自己出生於桃園眷村，眷村生活是童年記憶的重要一部分，但他的女兒已是幾乎不理解「什麼是眷村」的一代。他指出，眷村文化若只停留在上一代的回憶，終將隨時間淡去，因此希望透過金眷獎這樣的文化平台，結合閱讀、書寫與實際走訪，帶著年輕世代重新走進眷村空間，理解其歷史脈絡與生命故事，讓眷村文化成為可以被傳承、被討論的公共文化資產。

前台北市副市長李永萍在致詞中指出，眷村不僅是戰後居住型態，更是理解臺灣社會結構、族群互動與歷史轉折的重要入口。她認為，透過制度化的獎項與公開表揚，能讓眷村文化從個人記憶走向公共討論，讓更多人理解眷村在臺灣歷史中的位置與意義。

評審代表、資深出版人陳穎青則表示，「金眷獎」評選過程中，評審特別重視作品是否能跳脫立場對立或單一敘事，回到歷史本身的複雜性與多層次面向。他強調，遷臺史與眷村經驗不只是過去的故事，而是仍持續影響當代社會的重要背景，期待透過閱讀與出版，讓這段歷史成為能被思辨、被討論的公共議題。

▲首屆「金眷獎」頒獎典禮嘉賓雲集，現場盛況熱烈，座無虛席。來自出版界、學界及眷村保存團體的貴賓齊聚一堂，共同見證歷史與文化傳承。

頒獎典禮尾聲，由台大踢踏舞團帶來踢踏舞演出，舞者以鮮明節奏與俐落步伐，在舞台上交織出強烈的律動感，象徵不同世代在同一塊土地上留下的生命節拍，也為首屆金眷獎畫下兼具活力與象徵意義的句點。

本屆「金眷獎」設置一般圖書獎、兒童及少年圖書獎、政府出版品獎及特別貢獻獎四類，表揚對中華民國遷臺史研究與眷村文化保存具重要貢獻的出版品與行動者。得獎名單包括：一般圖書獎由楊儒賓《思考中華民國》（聯經出版）獲得；兒童及少年圖書獎為洪佳如、林家莉創作的繪本《爺爺的寶藏》（桃園市政府文化局出版）；政府出版品獎則由桃園市政府文化局出版、蔣竹山所著《眷村時代：一本重新認識戰後臺灣社會的眷村文化指南》獲選；特別貢獻獎頒給長期投入虎尾建國眷村保存與再造工作的雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會理事長魯紜湘。

主辦單位表示，未來將持續透過金眷獎機制，鼓勵更多書寫、研究與實踐行動，讓1949年遷臺史與眷村文化不僅被記憶，更能在當代社會中持續發聲！（照片記者丁倩攝影，影音陳鋒拍攝）