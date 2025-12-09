首屆「金顧獎」表揚 26位長照超人獲肯定，行政院副院長鄭麗君(中)出席頒獎。(衛生福利部提供)

衛生福利部今天(9日)舉行首屆「金顧獎」表揚典禮，今年共有26位來自全國各地的績優長照人員獲獎，有返鄉服務的新生代、退而不休的資深長者，以及結合藝術復能的社工，展現了長照服務的多元與韌性，行政院副院長鄭麗君特別出席，向「長照超人」致上最高敬意與謝意。

行政院副院長鄭麗君、行政院政務委員陳時中及衛生福利部部長石崇良皆出席頒獎典禮，鄭麗君副院長表示，本次獲獎的人員有男性、有女性、有原住民、有新住民，來自不同領域與背景的專業人員，組成一股臺灣最溫暖的力量，成為人與人之間最美麗的風景，因為有長照人員，守護了每一個長照家庭，讓每個長照家庭獲得支持。

鄭麗君副院長也提到，過去幾年政府打造長照2.0，繳出亮眼成績單，服務人力成長了4倍、被服務人數成長了8倍、服務據點成長22倍，民眾對長照政策的滿意度突破9成，長照預算也從2016年的50億元，到今年達到926億元，明年更上看1,153億元，這些進展都代表國家對長照體系持續的支持與投入，也因為長照人員的貢獻，讓臺灣的長照服務網「越織越密、越織越大」。為了因應超高齡社會，將提早一年，在明年(115年)啟動長照3.0，提出8大願景，提供更好的照顧。

首屆「金顧獎」有26位得獎者，社工人員陳威旬擁有藝術背景，在服務過程中看見失智或失能長者因語言受損產生的孤單與挫折，進而發想並創立「老頑童說故事劇團」，陪伴中風長輩從簡單的發音、朗讀、創作劇本，再到學校、幼兒園演出，讓長輩重拾表達的自信，展現創意與照顧結合的無限可能。