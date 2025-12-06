首屆「青出於藍盃」兒童滑步車賽登場 最小參賽者未滿2歲萌翻全場

桃園市楊梅國中運動中心12月6日化身親子競技樂園，「青出於藍盃滑步車競賽暨兒童運動嘉年華會」總共吸引72組、超過150名大人小孩報名，參賽者有不少來自外縣市，從2到12歲分齡、分男女組較勁，除個人計時賽道最速挑戰外，還有親子團體接力賽，大小車手輪番上陣，現場歡笑聲不斷。

今天天氣晴朗，小朋友全都戴上安全頭盔與護具上場，兩歲組最吸睛，有的小選手一鳴笛就像小火箭衝出，也有孩子緊張到當場「定格」，爸媽邊笑邊衝進場內，開口鼓勵，引導他們前進，畫面逗趣又溫馨。主辦單位準備完賽獎盃與名次獎盃，讓每位小朋友都帶著成就感回家，場邊還規畫趣味闖關、摸彩大放送，以及二手市集與餐車市集，家長一邊為孩子加油、一邊逛攤補給，宛如小型社區嘉年華。

桃園市議員周玉琴也到場力挺，她說，從活動中可以看到親子關係緊密、孩子更健康有活力，盼未來市府與體育局能挹注更多經費，支持這類兒童運動與家庭友善活動，讓滑步車從一場比賽，變成陪伴孩子成長的重要回憶。楊梅國中榮譽家長會長陳政元表示，這是楊梅首度舉辦滑步車賽事，報名一開放隨即秒殺額滿，不僅帶動在地親子運動風氣，也提升學校與社區的連結，他特別感謝主辦單位與學校團隊全力投入，也希望未來能多多舉辦類似活動。

