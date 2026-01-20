首屆「青漫獎」頒獎 新生代展實力

記者劉昕翊／臺北報導

文化部昨日舉辦第1屆青漫獎頒獎典禮，表揚在漫畫創作展現優異潛力與創意的青少年學子，團體組金獎由桃園市立陽明高中以《About love, four leaf clover》作品獲獎，個人組金獎則由國立羅東高中學生江翊丞以《傳聲筒》作品拿下。

文化部：明年將辦國際漫畫大展

「青漫獎」由「金漫獎」向下延伸辦理，首屆即吸引全臺各地超過250件作品參賽，最終選出47個獎項，總獎金達123萬元。文化部長李遠表示，明年將辦理國際漫畫大展，慶祝10年有成的「臺灣新臺漫時代」來臨，「臺灣文化都是一代接一代往前走」，鼓勵所有的年輕人「一定可以看到臺漫開花結果的時刻」。

個人組金獎江翊丞說，「我不太擅長表達，想說的話，會留在畫裡面」。團體組金獎桃園市立陽明高中得主呂詠琦、陳韋彤分享，創作過程中，本來想設計一些吉祥物，例如嘴巴很尖的鳥、可愛的海豹等，試圖在作品中安插笑點，但結果似乎不太明顯；此次得獎，既開心又意外，可以和夥伴畫到最後沒放棄，就是非常奇蹟的時刻。

文化部指出，為延續培育青少年漫畫創作者，後續也會結合系列培力輔導課程及政策資源，陪伴並培育青年漫畫創作者，厚植新生代的創作能量。自3月13日起，國家漫畫博物館東側園區將同時辦理第1屆青漫獎得獎作品展，以及第16屆金漫大獎展，歡迎大眾前往欣賞臺灣漫畫的多元面貌。

文化部昨日舉辦第1屆青漫獎頒獎典禮，表揚在漫畫創作上展現優異潛力與創意表現的青少年學子。（記者劉昕翊攝）