首屆「2025明道西洋棋比賽」登場 放大15倍大型棋具亮相

大型西洋棋，由師生共同設計製作，結合環保材質及3D列印技術，打造出放大15倍的棋具。（圖：明道中學提供）

明道中學首屆「2025明道西洋棋比賽」登場，賽事由高中部一年級3班顏翊耘、蔡璨羽同學共同發起，在導師陳昇樺與學務處的支持與協助舉辦，為校園掀起一股智慧美學與策略思維並重的棋藝風潮。

首屆比賽吸引來自國中部、高中部、技高部及國際部80名棋藝高手參賽。初賽以線上對戰方式進行，系統隨機配對選手，採瑞士制進行積分排名，最終由電腦自動計算成績，選出前20名晉級複賽。雖然比賽過程無聲，場面卻緊張刺激，展現出學生沉穩的思考與專注力。 進入複賽及決賽的選手則採抽籤單敗淘汰制，使用實體西洋棋具進行5分鐘限時對戰。最後由沈之皓同學榮獲首屆「2025明道西洋棋比賽」冠軍，並獲得參與實體大型西洋棋特別表演賽的機會。

廣告 廣告

昨（28）日中午舉辦大型西洋棋特別表演賽，由2025明道西洋棋大賽冠軍的沈之皓同學，和即將在11月代表參加2025亞洲青少年西洋棋錦標賽的柯昱丞國手，進行一場精彩的表演特別賽，吸引了眾多師生圍觀。特別賽所使用的大型西洋棋，由師生共同設計製作，結合環保材質及3D列印技術，打造出放大15倍的棋具，矗立於校園中，宛如置身歐洲古典廣場，成為校園中一大亮點。兩名選手以高水準的對弈展現西洋棋之美，不僅是一場競賽，更是一場思維與藝術的交流。

明道中學表示，藉由這次活動，希望同學們能在棋盤上磨練邏輯思維、策略判斷與專注力，讓學生在3C充斥的時代中，找到屬於自己的節奏，體驗智慧、冷靜與專注所帶來的成就與樂趣。（張文祿報導）