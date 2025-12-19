（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】首度舉辦的「2025雲林設計週」活動精彩紛呈，除了規劃一系列靜態展覽、體驗課程和文創市集外，18日更邀請到設計界的大師─顏伯駿老師，來到雲林縣政府與大家分享《有溫度的設計》，顏伯駿老師以自身的經驗出發，透過幽默有趣的方式，分享如何突破設計瓶頸，並以設計打開視野，重新感受世界的多元與美好。

首屆「2025雲林設計週」登場，設計大師顏伯駿分享《有溫度的設計》。（圖／文化觀光處提供）

文化觀光處長陳璧君表示，設計是一個翻轉城市美學與形象的關鍵途徑，設計與生活美學不僅是日常美感經驗的積累，更承載著對美好人生的期盼。縣府成立「YCDC雲林創意設計中心」，便是希望藉由產官學三方深度合作，串聯外部資源、開拓市場連結，並提供技術更新與支持資訊；這項創舉將使雲林成為更具吸引力的魅力城市，不僅能吸引優秀人才與青年移居回流，更可望催生新的產業發展可能性。「YCDC雲林創意設計中心」是雲林縣文化創意產業的一項創舉，不僅長期陪伴雲林文創業者、雲林青年成長，更成為一個能帶領雲林文創產業前進的領頭羊，109年10月於文化觀光處一樓成立「YCDC雲林創意設計中心─斗六館」，113年4月份於虎尾建國眷村成立「YCDC雲林創意設計中心─虎尾館」，經過這幾年的努力，榮獲日本GoodDesignAward「區域倡議及活動」(InitiativeandActivityforRegional)獎項以及美國IAAMuseCreativeAwards「品牌內容及文化機構類」銀獎的肯定。

廣告 廣告

陳處長進一步指出，雲林擁有深厚的文創底蘊，從歷年舉辦的「雲創點睛」精品認證、「雲林亮販點」特色店家，到「青年創新行動方案」，皆可見一斑；「YCDC雲林創意設計中心」成立以來，陪伴雲林文創業者成長，然而今年為鼓勵文創業者、設計者踴躍創作及思考創新作為，並更有效推廣雲林文創，首度舉辦「2025雲林設計週」活動，透過設計競賽、特展、市集、講座等活動，廣邀設計界高手、文創業者、青年一同加入，讓設計美學充分展現雲林「深藏不露」的文化魅力。

首屆「2025雲林設計週」登場，設計大師顏伯駿分享《有溫度的設計》。文化觀光處長陳璧君致詞。（圖／文化觀光處提供）

在「2025 雲林設計週—《顏伯駿×有溫度的設計》大師講座」中，特別邀請到現任三頁文設計公司創辦人暨藝術總監顏伯駿老師，他不僅曾主導多位知名歌手的唱片設計、2018 年金曲獎及 2024 年文化奧運台灣館等重大視覺統籌，與雲林縣的合作淵源也相當深厚，自 2020 年起雲林國際偶戲節主視覺即由顏伯駿老師操刀，重新對傳統藝術的品牌梳理，翻轉元素結構及開拓設計願景，藉由細膩的設計巧思以及筆觸，窺探偶戲千變萬化的多重藝術想像；而經過顏伯駿老師專業巧手操刀主視覺下，讓主視覺不僅單純傳遞活動資訊，更是一個品牌行銷與美學故事，雲林國際偶戲節主視覺也因此榮獲多項設計獎項殊榮，包含德國 iF 設計獎、美國 The Telly Awards 銀獎、第 16 屆 IDA 銀獎與青銅獎、金點設計獎、《Shopping Design》Taiwan Design BEST 100－年度設計獎等獎項。

顏伯駿老師在講座中，帶來自身過往的經驗，分享面對當代創作的難題，如何將抽象的感知，轉化為可以觸摸、可以感受的具象存在，讓時間擁有節奏、讓記憶保有質地、讓思想擁有重量。顏伯駿老師指出，設計從來不只是為了好看，更是一種觀看世界的方式；形狀會說話，材質能記憶，它們是一種文化的回聲，亦是一場關於如何理解世界的邀請。

此外，「2025雲林設計週」活動亦將陸續登場，即日起於斗六行啟記念館、YCDC雲林創意設計中心(斗六館、虎尾館)舉辦《雲林風》特展，《雲林風》是一場從地方出發的設計行動，以設計為語言，述說土地的故事，讓文化得以在風中重生、延續、理解，展覽現場除了展示今(114)年雲林文創聯合徵選、雲林設計獎得獎作品外，更安排多場體驗活動；更將於12月27日(六)、28日(日)於文觀處前方廣場舉辦「YCDC文創市集」活動，期盼透過市集、展演，讓民眾能深度了解雲林文創的魅力。為延續「雲林設計週」活動效益，也將於明(115)年推出「創意設計美學訓練實施計畫」，結合創意設計與美學素養，透過訓練課程與實作活動，培育具備設計思維及跨域整合能力之青年人才，提升數位時代的競爭力。