首屆「2025雲林設計週」登場 設計大師顏伯駿分享《有溫度的設計》
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】首度舉辦的「2025雲林設計週」活動精彩紛呈，除了規劃一系列靜態展覽、體驗課程和文創市集外，18日更邀請到設計界的大師─顏伯駿老師，來到雲林縣政府與大家分享《有溫度的設計》，顏伯駿老師以自身的經驗出發，透過幽默有趣的方式，分享如何突破設計瓶頸，並以設計打開視野，重新感受世界的多元與美好。
文化觀光處長陳璧君表示，設計是一個翻轉城市美學與形象的關鍵途徑，設計與生活美學不僅是日常美感經驗的積累，更承載著對美好人生的期盼。縣府成立「YCDC雲林創意設計中心」，便是希望藉由產官學三方深度合作，串聯外部資源、開拓市場連結，並提供技術更新與支持資訊；這項創舉將使雲林成為更具吸引力的魅力城市，不僅能吸引優秀人才與青年移居回流，更可望催生新的產業發展可能性。「YCDC雲林創意設計中心」是雲林縣文化創意產業的一項創舉，不僅長期陪伴雲林文創業者、雲林青年成長，更成為一個能帶領雲林文創產業前進的領頭羊，109年10月於文化觀光處一樓成立「YCDC雲林創意設計中心─斗六館」，113年4月份於虎尾建國眷村成立「YCDC雲林創意設計中心─虎尾館」，經過這幾年的努力，榮獲日本GoodDesignAward「區域倡議及活動」(InitiativeandActivityforRegional)獎項以及美國IAAMuseCreativeAwards「品牌內容及文化機構類」銀獎的肯定。
陳處長進一步指出，雲林擁有深厚的文創底蘊，從歷年舉辦的「雲創點睛」精品認證、「雲林亮販點」特色店家，到「青年創新行動方案」，皆可見一斑；「YCDC雲林創意設計中心」成立以來，陪伴雲林文創業者成長，然而今年為鼓勵文創業者、設計者踴躍創作及思考創新作為，並更有效推廣雲林文創，首度舉辦「2025雲林設計週」活動，透過設計競賽、特展、市集、講座等活動，廣邀設計界高手、文創業者、青年一同加入，讓設計美學充分展現雲林「深藏不露」的文化魅力。
在「2025 雲林設計週—《顏伯駿×有溫度的設計》大師講座」中，特別邀請到現任三頁文設計公司創辦人暨藝術總監顏伯駿老師，他不僅曾主導多位知名歌手的唱片設計、2018 年金曲獎及 2024 年文化奧運台灣館等重大視覺統籌，與雲林縣的合作淵源也相當深厚，自 2020 年起雲林國際偶戲節主視覺即由顏伯駿老師操刀，重新對傳統藝術的品牌梳理，翻轉元素結構及開拓設計願景，藉由細膩的設計巧思以及筆觸，窺探偶戲千變萬化的多重藝術想像；而經過顏伯駿老師專業巧手操刀主視覺下，讓主視覺不僅單純傳遞活動資訊，更是一個品牌行銷與美學故事，雲林國際偶戲節主視覺也因此榮獲多項設計獎項殊榮，包含德國 iF 設計獎、美國 The Telly Awards 銀獎、第 16 屆 IDA 銀獎與青銅獎、金點設計獎、《Shopping Design》Taiwan Design BEST 100－年度設計獎等獎項。
顏伯駿老師在講座中，帶來自身過往的經驗，分享面對當代創作的難題，如何將抽象的感知，轉化為可以觸摸、可以感受的具象存在，讓時間擁有節奏、讓記憶保有質地、讓思想擁有重量。顏伯駿老師指出，設計從來不只是為了好看，更是一種觀看世界的方式；形狀會說話，材質能記憶，它們是一種文化的回聲，亦是一場關於如何理解世界的邀請。
此外，「2025雲林設計週」活動亦將陸續登場，即日起於斗六行啟記念館、YCDC雲林創意設計中心(斗六館、虎尾館)舉辦《雲林風》特展，《雲林風》是一場從地方出發的設計行動，以設計為語言，述說土地的故事，讓文化得以在風中重生、延續、理解，展覽現場除了展示今(114)年雲林文創聯合徵選、雲林設計獎得獎作品外，更安排多場體驗活動；更將於12月27日(六)、28日(日)於文觀處前方廣場舉辦「YCDC文創市集」活動，期盼透過市集、展演，讓民眾能深度了解雲林文創的魅力。為延續「雲林設計週」活動效益，也將於明(115)年推出「創意設計美學訓練實施計畫」，結合創意設計與美學素養，透過訓練課程與實作活動，培育具備設計思維及跨域整合能力之青年人才，提升數位時代的競爭力。
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 255
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 104
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 34
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 185
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 8
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 32
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 127
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 15
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 12
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 149
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 1