首屆ESG for Culture影響力獎暨第17屆文馨獎頒獎

記者劉昕翊／臺北報導

第1屆ESG for Culture影響力獎暨第17屆文馨獎頒獎典禮今（21）日在臺北松山文創園區舉行，其中，首度舉辦的「ESG for Culture影響力獎」現場公布「影響力大獎」，由中華電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、全聯實業股份有限公司獲獎。

文化部今年首度採雙獎機制，由累計辦理16屆，並於今年完成改制轉型的「文馨獎」，與文化內容策進院新創立的「ESG for Culture影響力獎」共同頒發，展現政府從獎勵文化贊助、深化文化平權，一路推進至文化與企業永續結合的推動軌跡；文化部長李遠、文化內容策進院董事長王時思與院長王敏惠出席頒獎，向長期深耕文化領域的獲獎團隊表達敬意。

因應國際文化ESG風潮，今年文馨獎以「文化平權」為核心主軸，總計共55個單位、72件專案參與角逐，最終由王道銀行教育基金會、張榮發基金會、許潮英社會福利慈善事業基金會、趨勢教育基金會及鴻梅文化藝術基金會所執行的5個專案計畫脫穎而出。李遠表示，在文化部成立10多年、文策院屆滿6年的此刻，文化概念開始改變，文化不僅成為主角，企業也不僅是捐錢，而是以更多的創意加入，共同合作、共創，幫助文化人進入「新的文化時代」。

同場頒獎的還有文策院今年首度舉辦的「ESG for Culture影響力獎」，囊括「資源協助獎」、「專業協助獎」、「多元合作獎」、「跨界共榮獎」、「長期夥伴獎」、「產業策進獎」、「文化投資獎」、「影響力大獎」8個獎項，其中，現場公布的「影響力大獎」，由中華電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、全聯實業股份有限公司獲獎。王時思指出，首屆ESG for Culture頒發的獎項，由原有文馨奬的資源「贊助」，加入「協作」，直至「共創」，期盼藉由企業與文化、藝術的共創、共製，共同走向富饒豐足、美好且充滿精神內在的社會，「這是文化影響力大獎設定的目標」。

此外，松山文創園區3號倉庫今、明（22）兩日同步舉辦「ESG for Culture影響力展會」，邀集40組文化內容業者設立攤位，展示企業與文化內容合作的成果，提供現場媒合與交流機會；另會場也呈現第17屆文馨獎5件獲獎專案計畫的成果，以及展示由人間國寶施鎮洋設計打造的文馨獎獎座，讓與會者從不同面向感受文化實踐的厚度與溫度。

文化部長李遠、文策院董事長王時思與「第1屆ESG for Culture影響力獎暨第17屆文馨獎」得獎者合影。（文化部提供）

松山文創園區3號倉庫今（21）、明兩日同步舉辦「ESG for Culture影響力展會」，呈現第17屆文馨獎5件獲獎專案計畫的成果。（文化部提供）

「第17屆文馨獎」獎座由人間國寶施鎮洋設計打造，將於「ESG for Culture影響力展會」中展示。（文化部提供）