首屆ESG for Culture影響力獎 中華電信等獲獎

（中央社記者趙靜瑜台北21日電）第1屆ESG for Culture影響力獎及第16屆文馨獎頒獎典禮今日舉行，其中ESG for Culture影響力獎現場公布「文化影響力大獎」，由中華電信、台灣大哥大以及全聯實業獲獎。

文化部今年首度採取雙獎機制，由累計辦理16屆，並於今年完成改制轉型的「文馨獎」，與文化內容策進院新創立的「ESG for Culture影響力獎」共同頒發，展現政府從獎勵文化贊助、深化文化平權，一路推進至文化與企業永續結合的推動軌跡。

因應國際文化ESG風潮，今年文馨獎以「文化平權」為核心主軸，鼓勵推動文化平權、促進文化多樣性發展等卓越貢獻。總計55個單位72件專案參與角逐。最終由王道銀行教育基金會、張榮發基金會、許潮英社會福利慈善事業基金會、趨勢教育基金會及鴻梅文化藝術基金會所執行的5專案計畫脫穎而出。

文化部長李遠致詞時表示，早期大家對文化的概念多停留在「文化建設」，「文化好像是一個配角，不是主角，不是真的覺得文化會影響整個國家的國力或是靈魂」，但現在文化概念開始改變，文化不僅成為主角，企業也不僅是捐錢，而是以更多的創意加入，共同合作、共創，幫助文化人進入「新的文化時代」。

李遠表示，當光復鄉的「鏟子超人」成為全國矚目焦點時，陪著文化界前進的眾多民間力量，不論有沒有得獎，都是臺灣的「幸福超人」，「因為文化會帶給所有人幸福。」

文策院今年首度舉辦「ESG for Culture影響力獎」，共8個獎項，包含以資金、專業或場域投入的「資源協助獎」、「專業協助獎」；強調跨域整合的「多元合作獎」、「跨界共榮獎」；鼓勵長期承諾與持續投入的「長期夥伴獎」；以及以創新驅動與資本投資為核心的「產業策進獎」、「文化投資獎」及「影響力大獎」。

文策院董事長王時思表示，今天的頒獎典禮同時代表著迎來「文化ESG的新時代」，「台灣在2023年正式將文化納入企業ESG項目，代表的是當關注永續發展的時刻，需要精神價值的支撐，而文化、藝術即是扮演重要且關鍵性的角色。」

王時思表示，這次頒發獎項裡面有原先文馨獎就存在的分類，「我們把文化跟企業的專長媒合在一起，希望企業跟文化的關係要從贊助移動向協作，從協作移動向共創。」王時思表示，當人類社會在企業跟文化藝術上能共創共製之時，一定會是一個精神內在滿足的社會，這也是文化影響力大獎設定的目標。

典禮現場松山文創園區3號倉庫也邀集40組文化內容業者設立攤位，展示企業與文化內容合作的成果，提供現場媒合與交流機會。會場也呈現第17屆文馨獎5件獲獎專案計畫的成果，以及展示由人間國寶施鎮洋設計打造的文馨獎獎座，讓與會者從不同面向感受文化實踐的厚度與溫度。（編輯：林恕暉）1141121