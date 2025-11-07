首席大法官批「關稅由美國人負擔」 川普辯稱：但可避免破產、帶來和平與國家尊嚴
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間6日再度為其關稅政策辯護，承認美國消費者確實為此付出成本，但強調「整體而言，美國因關稅而受益」，甚至宣稱關稅幫助他「避免美國人捲入戰爭。」
綜合外媒報導，美國聯邦最高法院5日就川普依據1977年《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）徵收關稅的合法性舉行口頭辯論。
該法並未提及「關稅」一詞，過去也從未被用來徵收關稅。原告包括12個州、5家小型企業及2家伊利諾州玩具製造商，他們認為川普未經國會批准即擴權徵稅，違反憲法。
在聽證過程中，首席大法官羅伯茲（John Roberts）在庭上直言「關稅就是對美國人課稅。」這番話立刻引發外界熱議，也迫使川普在隔日面對媒體時給出回應。
川普在橢圓形辦公室受訪時表示：「不，我不同意。我認為他們可能支付了一些，但當你看整體影響時，美國人獲得了巨大的利益。」他指出，關稅帶來了「國家安全、經濟穩定以及國家尊嚴的重建」，並表示：「我透過關稅結束戰爭。若沒有這些措施，美國人可能必須在泰國、柬埔寨等地作戰。」
川普進一步聲稱，自己透過關稅政策促成8場國際和平協議，最近的1場是以色列與哈瑪斯（Hamas）之間的協議。他列舉的其他衝突還包括以色列與伊朗、巴基斯坦與印度、盧安達與剛果民主共和國、泰國與柬埔寨、亞美尼亞與亞塞拜然、埃及與衣索比亞，以及塞爾維亞與科索沃。
川普過去長期主張關稅由外國支付，但越來越多數據顯示，美國消費者實際承擔大部分成本，但白宮仍堅稱關稅是迫使他國讓步的工具，能恢復製造業並減少債務。
川普辯稱「外國長期對我們徵收巨額關稅。看看我們為什麼欠下38兆美元的債務？因為以前的總統不懂如何使用關稅。」他也批評歐盟和中國對美國產品長年設限：「他們對我們的汽車、農產品都課重稅，不讓我們出口。現在他們開始買我們的東西，這比金錢更重要。避免破產也是國家安全的一部分。當你沒有錢時，就沒有安全可言。」
儘管面臨法律風險，川普仍堅稱關稅是「防禦機制」，使美國能抵禦外部經濟壓力，並在全球舞台上重獲尊重。他表示：「其他國家以前都在嘲笑我們，現在他們開始尊重我們。這是重拾自尊。」
然而，根據美國政府立法部門底下，負責向國會提供預算和經濟資訊的聯邦機構「國會預算辦公室」（Congressional Budget Office，CBO）去年8月的報告估計，關稅未來10年或能帶來約4兆美元的收入，但也會推高物價、削弱家庭購買力。
隨著最高法院即將做出裁決，這場關稅之戰將不只是對川普經濟政策的考驗，也是一場關於美國權力邊界與總統權限的憲政辯論。
