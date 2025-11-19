「首席科學家」竟是高中生! 江蘇科技大學糗爆了 無奈承認急報警處理

江蘇科技大學首席科學家郭某遭到爆料竟是高中生。 圖 : 翻攝自觀察者網

[Newtalk新聞] 對網路平台上流傳的關於郭某學術造假的相關消息，江蘇科技大學官方微博昨 ( 18 ) 日發佈了情況通報：

近日，在網路平台上傳播關於郭某學術造假的相關消息，現就有關情況通報如下：

2025 年 9 月，學校收到我校教師郭某涉嫌學術不端的舉報，對此高度重視，立即啟動調查程式。經調查取證，認定郭某存在嚴重學術不端行為，已經按規定解除了與郭某的聘用協議，並對其團隊師生進行了妥善安排。同時，學校第一時間向公安機關報案，目前案件正在偵辦過程中。

學校深刻認識到在郭某引進過程中存在材料審核把關不嚴等問題，將嚴肅問責，同時舉一反三，杜絕此類問題發生。

此前有網民在社交網路上曝料，稱曾任江蘇科技大學首席科學家的郭某涉嫌學歷造假、學術造假、侵佔國家科研經費。由於曝料中表示該「首席科學家」、博士生導師郭某學歷實為高中生，且號稱發表 SCI 論文 170 餘篇、論文被引用 6,000 餘次卻「查無此文」，該問題迅速引發線民關注。

現代快報曾報導，涉事高校新聞宣傳科工作人員稱，郭某已離職，對其是否涉嫌學術造假等問題，該工作人員則表示「不清楚，不瞭解」。該校材料科學與工程學院工作人員表示，郭某的學生目前都已經安排了新的導師，不會影響學業。

