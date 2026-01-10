首席經濟學家論壇 學者盛松成談中國貨幣政策 (圖)

其他人也在看
冬季洗澡溫差達10度恐猝死！醫：很多人倒在前後5分鐘
冬天洗澡問題核心不在水溫而是溫差。重症醫師黃軒提醒，許多人在洗澡前5分鐘或洗完站起來那一刻倒下，溫差造成血管急速收縮擴張，對心血管形成致命衝擊。中天新聞網 ・ 9 小時前
2026台中市長誰接班？盧秀燕首度表態：盼一月底前確定人選、安定藍營
記者陳金龍／台中報導 國民黨台中市長參選人還未出爐，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔皆…中華日報 ・ 1 小時前
中國「鼻病毒」升溫引關注 疾管署：流感仍是主流 不必過度恐慌
氣溫驟降,不少民眾出現鼻塞、流鼻涕症狀,中國近日更傳出鼻病毒(Rhinovirus)疫情升溫,引發關注。對此,我國疾病管制署副署長林明誠今(10日)指出,國內近四週監測資料,流感仍是最主要流行的呼吸道病毒,占43.8%,明顯高於腺病毒15.8%與鼻病毒15.4%,專家也強調,鼻病毒是常見感冒病毒,民自由時報 ・ 7 小時前
2025「木蛇年」不平靜！ 民俗專家五大危機預測皆應驗
木為生物、病菌、病毒,造成流行疫情要小心應對,小心一發不可收拾,例如: 新冠肺炎、流感、SARS、腸病毒等；另外,動物引發的流行疫情也要小心預防例如：非洲豬瘟、口蹄疫、禽流感、登革熱等。 乙木剋土,土為土地、不動產；反映物價波動,不動產持平,下跌幅度不大,政府有...CTWANT ・ 2 小時前
推普設親子館 林岱樺：盼讓高雄成為親子友善城市
林岱樺繼8日宣布延續並加碼陳其邁市長營養午餐政策後,9日再釋出育兒利多,提出「一區一親子館」政見,盼讓高雄成為敢生、能養、親子友善的城市。品觀點 ・ 1 天前
撐了10年卻看不到出口 北漂族年末崩潰：真的快撐不下去了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導北漂10年,卻越來越看不到出口。近期有網友發文吐露心聲,直言自己來台北將近10年,當初抱著「在台北有機會出人頭地」...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
辣妹躺地「正對佛寺開腿」 僅穿比基尼曬太陽挨轟！
國際中心／江姿儀報導不少民眾出國度假前會事先查詢美食風景,不過常忽略了解當地風俗民情,以至於沒注意自身衣著穿搭是否適當。昨(8日)泰國臉書粉專「แฉเชียงใหม่ V2」曬出清邁市中心的照片,驚見4名外國遊客僅穿比基尼,在佛寺旁曬日光浴,其中1名女子躺在草地雙腳正對寺廟。照片曝光後,清涼穿搭、隨興姿勢引發爭議,遭到泰國網友批評「極度不文明」。民視 ・ 22 小時前
輔信2025年營收成長4.5％ 2026年營運審慎樂觀
準系統廠輔信(2405)去年12月營收1.37億元,月減20.6%、年增10.6%,第四季營收4.56億元,季增2.3%、年增14.3%,2025全年營收17.42億元、年增4.5%。管理層對2026年營運發展持審慎樂觀看法,並將持續聚焦智慧零售、視訊監控、機器視覺與智慧城市等領域,深化軟硬整合能力自由時報 ・ 1 天前
屏東營養午餐是否免費 周春米：審慎評估中
(中央社記者李卉婷屏東縣10日電)全台目前有4縣市營養午餐自費,屏東縣為其中之一。屏東縣長周春米今天表示,財政收支劃分法修正後,屏東相關補助款減少約40億元,營養午餐是否免費需要審慎評估。中央社 ・ 9 小時前
高雄推模範公車駕駛長選拔 投票可抽咖啡機
雖然中央總預算仍在卡關,恐影響高市TPASS經費,但市府仍不停止相關TPASS的活動與運作,在公車部分,即日起至115年3月8日止,推出「公車禮貌新運動-微笑上路,禮貌同行」115年模範公車駕駛長選拔活動,參與活動民眾就有機會抽中市值7990元nespresso咖啡機等大獎。自由時報 ・ 1 天前
「無」字引議論 國防部：內容不涉機密無須逐段標示
(中央社記者吳書緯台北9日電)國軍今年1月正式實施「機密資訊精準標示」,未涉密的報告、簡報亦逐段標註【無】,引發各界議論。國防部今天表示,內容不涉及機密,且經權責長官同意,提供不特定多數人可得知悉的資訊,將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】,而無須逐段標示【無】。中央社 ・ 23 小時前
未注意路況撞上施工圍籬飛越 幸無大礙
19歲龔姓男子於今日清晨7點56分,騎著機車沿大園區海港路往國際路方向直行,疑似因精神不濟未注意車前狀況,竟未發現道路有施工護欄,直接撞上圍欄,並以跨越方式飛過圍欄倒地,警消獲報後到場,發現龔男受傷但意識清楚,無酒駕情形,除將其送醫外,肇事原因待警方後續調查釐清。自由時報 ・ 9 小時前
基隆民宅火警 父女遭嗆昏送醫 (圖)
基隆市百五街公寓3樓住處10日凌晨1時發生火警,消防隊員獲報後將屋內1對遭嗆昏的趙姓父女送醫,現場燃燒面積約20平方公尺,起火原因待調查。中央社 ・ 10 小時前
與中國打交道不能心存幻想 石平：那是沒人性的政權｜#鏡新聞
正訪問台灣的日本參議員石平,今天(1/9)痛批中國共產黨是流氓沒有人性,因此跟中國打交道不能心存幻想,更認為中國所謂的「對話」,都是瓦解和欺騙對方的手段,像是歷史上兩次國共對話,受騙上當的都是當時的國民黨。而石平也特地接受鏡新聞獨家專訪,詳細精采內容,請鎖定今天(1/9)晚間8點的「有話鏡來講」。鏡新聞 ・ 1 天前
寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷
寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷EBC東森新聞 ・ 1 天前
「加開零食會」陪邱議瑩夜市吃播 現場簽名會吸大批熱情粉絲
[Newtalk新聞] 立院新生代戰將黃捷、吳沛憶、沈伯洋組成的「加開零食會」,昨(8)日合體高雄市長參選人邱議瑩,在初選民調倒數前3天,選在高雄瑞豐夜市舉行戶外吃播、發放年曆,現場湧入大批熱情粉絲,光是簽名會就持續一小時半。不僅民眾跟邱議瑩爭相合照、自拍,喊「要跟未來市長合照」,還有人拿出邱議瑩的「政策白皮書」請她簽名,顯見她在年輕族群的高人氣。 活動過程笑聲不斷,立委沈伯洋更當場「自爆」體重直線上升的祕密。他笑說「我最近吃的東西,大概有80%都是議瑩姐餵的,另外20%來自楚茵,所以變胖真的不是沒有原因。」一句話讓現場笑翻,也展現彼此之間的好交情。 除了爆料體重祕辛,撲馬也許下心願,希望2026年能吃遍各縣市首長推薦的美食,笑稱「咖啡都來自陳瑩、食物來自議瑩姐,剛好都是未來的市長」,幽默發言引起支持者熱烈回應。 直播中也聊到沈伯洋陪同邱議瑩車掃的趣事。黃捷笑說：「撲馬最不擅長的事情就是車掃。」吳沛憶隨即加碼爆料,表示沈伯洋第一次車掃就是陪她跑行程,「我整路都在幫他介紹他是誰。」邱議瑩也接著笑說,自己下午同樣不斷向民眾介紹「這位是沈伯洋」,但發現有些人一聽到名字就立刻對著他揮手,現場氣新頭殼 ・ 1 天前
中國新對外貿易法3/1實施 強化反制能力
(中央社記者張淑伶上海9日電)3月1日起,中國將實施新修訂的對外貿易法,其中強化了外國在貿易領域對中國制裁時,中方相應的反應措施；對於協助規避制裁措施的個人和實體,也會施以處罰。中央社 ・ 1 天前
來台8年！外國人見台北3變化喊超失望：捷運越來越吵
來台8年！外國人見台北3變化喊超失望：捷運越來越吵EBC東森新聞 ・ 6 小時前
權益自選卡拚戰2026 新通路換血神卡決鬥
3大權益自選卡新權益,聽團、繳私校學費、海外消費均享回饋(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 16 小時前
銀行匯美元稱買精品包 台中婦遇假交友投資詐騙
(中央社記者蘇木春台中9日電)王姓婦人認識從未見面的網友,對方以「投資黃金指數」為由要求匯款,王姓婦人以買精品包名義到台中市某銀行要匯美元,行員發現有異報案,員警到場確認為詐騙手法,及時阻詐。中央社 ・ 1 天前