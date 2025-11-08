首度主持台塑企業運動會 吳嘉昭：加速推動5大轉型

（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉辦第36屆運動大會，8月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。

吳嘉昭致詞時表示，由於COVID-19疫情影響，台塑企業運動會停辦了7年，今年才恢復舉辦。這7年間，國際局勢發生快速且劇烈變化，全球政經情勢可說是動盪不安，尤其是中國內需市場持續不振，各產業龐大的過剩產能傾銷全球，加上今年4月美國總統川普宣布實施對等關稅，對於全球經濟衝擊，可說是一波未平、一波又起。除少數產業例外，大多數產業都受到很大影響。

吳嘉昭表示，今年獲委任擔任台塑企業行政中心總裁，擔負起經營管理重責，深感使命艱鉅，未來將與行政中心各委員攜手，並聚集台塑企業所有員工力量，全力推動企業轉型發展。

吳嘉昭強調，台塑企業歷經70年發展，在兩位創辦人及管理中心4位常務委員領導下，已奠定堅實管理基礎。尤其主任委員王文淵擔任總裁任內，積極導入AI、推動企業數位轉型，奠定台塑企業邁向智慧經營的重要基礎。

吳嘉昭表示，接下來將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型，深化產業布局，同時結合產業發展新趨勢，引進新技術、鼓勵新創事業，把資源放在最有效地方，讓企業更有創造力、競爭力。

吳嘉昭說，希望持續強化經營，利用現有產品特性，以及長期累積技術能力，拓展新用途及市場，同時順應產業發展的新趨勢，重新建構產品的發展藍圖，並優化產品的組合，持續提升差異化、高值化產品的比重，提高獲利，發揮立竿見影的效果。

吳嘉昭接受媒體訪問時強調，台塑企業現在很認真在轉型，各公司每3個月都要報告新進度，還要提新案子。（編輯：楊蘭軒）1141108