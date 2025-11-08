首度主持台塑企業運動會 吳嘉昭：加速推動5大轉型
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉辦第36屆運動大會，8月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。
吳嘉昭致詞時表示，由於COVID-19疫情影響，台塑企業運動會停辦了7年，今年才恢復舉辦。這7年間，國際局勢發生快速且劇烈變化，全球政經情勢可說是動盪不安，尤其是中國內需市場持續不振，各產業龐大的過剩產能傾銷全球，加上今年4月美國總統川普宣布實施對等關稅，對於全球經濟衝擊，可說是一波未平、一波又起。除少數產業例外，大多數產業都受到很大影響。
吳嘉昭表示，今年獲委任擔任台塑企業行政中心總裁，擔負起經營管理重責，深感使命艱鉅，未來將與行政中心各委員攜手，並聚集台塑企業所有員工力量，全力推動企業轉型發展。
吳嘉昭強調，台塑企業歷經70年發展，在兩位創辦人及管理中心4位常務委員領導下，已奠定堅實管理基礎。尤其主任委員王文淵擔任總裁任內，積極導入AI、推動企業數位轉型，奠定台塑企業邁向智慧經營的重要基礎。
吳嘉昭表示，接下來將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型，深化產業布局，同時結合產業發展新趨勢，引進新技術、鼓勵新創事業，把資源放在最有效地方，讓企業更有創造力、競爭力。
吳嘉昭說，希望持續強化經營，利用現有產品特性，以及長期累積技術能力，拓展新用途及市場，同時順應產業發展的新趨勢，重新建構產品的發展藍圖，並優化產品的組合，持續提升差異化、高值化產品的比重，提高獲利，發揮立竿見影的效果。
吳嘉昭接受媒體訪問時強調，台塑企業現在很認真在轉型，各公司每3個月都要報告新進度，還要提新案子。（編輯：楊蘭軒）1141108
吳嘉昭出席台塑運動會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）在開幕儀式上致詞。中央社 ・ 10 小時前
台塑運動會熱鬧登場 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場熱鬧登場，現場準備各色彩球迎接盛會。中央社 ・ 9 小時前
台塑運動會登場 王文淵吳嘉昭逛園遊會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（前左3）、集團總裁吳嘉昭（前左2）一同逛現場園遊會。中央社 ・ 9 小時前
台塑運動會 吳嘉昭鳴槍為比賽揭幕 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）鳴槍為比賽揭幕。中央社 ・ 9 小時前
台塑運動會登場 集團公司齊參與 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，集團各公司員工一同參與場面熱鬧。中央社 ・ 9 小時前
台塑企業運動會暌違7年登場 三娘李寶珠、王家第二代到場同歡
停辦了7年的台塑企業運動會，今天重新登場舉辦，集團子公司與關係企業包括長庚，以及明志科大等，共計4千多人參加，就連久未露面的王永慶三房遺孀李寶珠，也親自到場，場面盛大熱鬧。品觀點 ・ 9 小時前
台塑運動會 王文淵開心出席 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心主委王文淵（中）開心出席。中央社 ・ 7 小時前
台塑運動會 王瑞瑜參與跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞瑜（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 7 小時前
台塑肌力回血！運動會時隔7年復辦 總裁吳嘉昭宣誓衝衝衝
台塑企業第36屆運動大會今（8）日上午在明志科技大學開幕，吳嘉昭總裁親自主持。受新冠疫情影響停辦7年後再度舉行，現場四千餘名員工、校友與夥伴齊聚，14支代表隊進場，場面熱烈。本屆主題為「革新銳變 致力卓越」，除田徑、游泳、球類、拔河與趣味競賽外，並規劃園遊會與文藝展，展現企業文化與團隊士氣。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
睽違7年！台塑運動會今舉行 總裁吳嘉昭：積極推動企業轉型
睽違7年，台塑企業第三十六屆運動大會今（8）日於明志科技大學登場，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。自由時報 ・ 11 小時前
台塑運動會人人穿「寶特瓶衣」 吳嘉昭：轉型獲利是競爭力重點
新冠肺炎疫情影響下，台塑企業運動會停辦整整7年。今（8）日上午8點，終於在明志科技大學恢復舉行，第36屆台塑運動會由新任總裁吳嘉昭主持。吳嘉昭表示，這幾年因疫情停辦，延到今年才重新舉辦；而這7年間，全球政經情勢快速變動，集團下一階段必須加速轻型、強化經營，才能持續做出差異化與高值化產品。鏡報 ・ 6 小時前
台塑運動會 王瑞華參加跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞華（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 7 小時前
王文淵8月中交棒吳嘉昭後 兩人難得公開同框 (圖)
王文淵8月中宣布交棒經營權，由吳嘉昭接任台塑企業行政中心總裁，王文淵續任管理中心主任委員，落實企業所有權及經營權分治。8日運動會，吳嘉昭（右）首度以總裁身分主持，王文淵（中）也到場，兩人難得公開同框。中央社 ・ 9 小時前
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（3） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（左1）、集團總裁吳嘉昭（左2）一同出席逛現場園遊會攤位，品嚐冰淇淋等美食。中央社 ・ 9 小時前
看石化景氣 吳嘉昭：真正復甦要等2027年
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉行第36屆運動大會，台塑企業總裁吳嘉昭看石化景氣，認為中國產能過剩，市場供需失衡的情況待解，預期台塑企業2026年表現會比今年好，但真正迎接復甦可能要等到2027年。中央社 ・ 9 小時前
吳嘉昭為台塑企業運動會鳴槍起跑 (圖)
吳嘉昭首度以總裁身分主持台塑企業運動大會，為5000公尺競賽鳴槍起跑。中央社 ・ 9 小時前
台塑企業時隔7年再度舉行運動會 (圖)
疫情影響，台塑企業時隔7年後8日再度舉行運動會。中央社 ・ 9 小時前
展現環保永續 南亞與台化回收材料製成台塑企業運動服
今年台塑企業運動會最特別的就是運動會服裝，台塑企業總裁吳嘉昭表示，今年運動服都是採用南亞回收保特瓶再製的聚酯纖維，以及台化回收漁網再製的尼龍材料製作而成，這也是台塑企業研發的成果，以及環保永續的具體展現。面對全球經營環境嚴峻，吳嘉昭認為，台塑企業在轉型方面，將加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等五
