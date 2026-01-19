首度來台！日樂團「通心粉鉛筆」4月開唱邀粉一起嗨

日本樂團通心粉鉛筆宣布，將於4月12日在Zepp New Taipei舉辦首場台北演唱會《MACAROCK GIG in TAIPEI 〜Hello台北！讓我們一起唱歌吧〜》，這也是他們出道以來首度來台開唱。團員向歌迷喊話表示：「不管是懂日文還是不懂日文，我們都希望大家跟著一起大聲唱！」

通心粉鉛筆自出道以來，以主唱Hattori充滿感染力的嗓音，以及貼近生活的創作歌詞，在日本各大排行榜累積高人氣。確認來台開唱後，團員們興奮表示，台北演唱會將緊接在日本全國專輯巡演之後，團員間的默契與演出狀態都正處於最完美的階段。

雖然日本正在跑專輯巡演，但團員們仍特別為台北場規劃不同內容，「台北演唱會我們想加入更多大家耳熟能詳的經典歌曲」，並提到聽說J-POP與J-ROCK在台灣非常受歡迎，對於能與當地歌迷見面感到相當期待。

首次來台開唱，通心粉鉛筆展現搖滾樂團的熱血態度，團員幽默喊話：「歌詞亂七八糟也沒關係，希望大家能憑著感覺跟著節奏，一起開口大聲唱！」比起追求完美合唱，他們更重視與歌迷共同創造「在那一刻」最無可取代的回憶。

本次演唱會門票將於2月1日上午11點在遠大售票系統正式開賣，票價分別為1F搖滾A區NT 2,800、搖滾B區NT 2,200、2F座位區NT 2,600、站位區NT 2,000，更多詳細資訊請關注主辦單位社群網站。

※MACAROCK GIG in TAIPEI 〜Hello台北！讓我們一起唱歌吧〜※

→演出時間： 2026/4/12（日）OPEN 17:00 / START 18:00

→演出地點： Zepp New Taipei

→票價：1F 搖滾A區 NT 2,800 / 搖滾B區 NT 2,200；2F 座位區 NT 2,600 / 站位區 NT 2,000

→售票時間： 2026/2/1（日）11:00 AM

→售票系統： Ticket Plus 遠大售票系統

