首度偵測到太陽外恆星風暴 恐摧毀鄰近行星大氣層
（中央社巴黎12日綜合外電報導）天文學家在最新一期「自然」期刊上發表，他們首次在太陽以外的一顆恆星上偵測到風暴活動，其威力之大，足以將附近倒楣行星的大氣層給剝離掉，顯示不利生命居住。
太陽上的風暴有時會噴發出巨大的「日冕質量拋射」（CME），當這些爆發物質抵達地球時，可能干擾衛星運作，也會產生色彩繽紛的極光，在地球的天空中舞動。
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，事實上，就在今天，美國田納西州就可見到一場特別強烈太陽風暴產生的極光。
法新社的影像顯示，在紐西蘭天空同樣可見這場極光，預計將持續到今天晚間。
不過，天文學家要在遙遠恆星上觀測到這種風暴，一直相當困難；而這個國際研究團隊終於有了突破，將這項最新研究發表在今天出刊的自然期刊（Nature）。
這個天文學家團隊自2016年起便利用國際電波望遠鏡網絡LOFAR來捕捉宇宙中的無線電波，以觀測宇宙中最極端、劇烈的事件，例如黑洞，這些事件會隨著時間的推移，發出相對穩定的無線電訊號。
巴黎天文台天文學家、此研究的共同作者塔斯（Cyril Tasse）接受法新社訪問時表示：「我們電波望遠鏡網的觀測範圍內總是會有恆星，但一般來說，我們對它們沒什麼興趣。」
然而，研究團隊設計了一套資料處理系統，也記錄恆星在他們所追蹤的巨大天體的背後發生了什麼事。
塔斯說，2022年團隊決定檢視「這張網捕捉到什麼」。
他們發現，2016年5月16日曾發生1次僅持續約1分鐘的巨大爆發，來源是一顆恆星名為StKM 1-1262紅矮星，距離地球超過133光年。
團隊隨後確認，這是一場日冕物質拋射，也就是恆星風暴。
塔斯說：「這是我們首次在太陽以外的恆星上，偵測到這類現象。」
他表示，這次日冕物質拋射「至少比目前已知的太陽風暴還強烈1萬倍」。
●太陽系外 尋找生命行星
這項發現可能影響人類尋找太陽系以外、具有生命條件行星的相關研究。
紅矮星的質量約為太陽的10%到50%，已被證明是宇宙中最有可能擁有如地球般體積行星的恆星。
巴黎天文台研究主任、此研究共同作者薩卡（Philippe Zarka）表示：「這個首次偵測到的無線電訊號，開啟了太空天氣研究應用於其他恆星系統的新紀元。」
「就理解恆星磁場活動是如何影響其周圍行星的宜居性而言，這一新發現為我們開闢了新視野。」
塔斯表示，目前看來紅矮星的活動「比太陽更加不穩定，更為劇烈」。
他又說，「這意味著，就生命和太陽系外行星而言，這些恆星系可能相當不適合居住」，因為這些恆星的風暴威力極強，足以摧毀鄰近行星的大氣層。（編譯：紀錦玲）1141113
