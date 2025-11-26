首度備詢心情緊張刺激 李洋：把運動部業務說清楚

運動部長李洋今天(26日)首次列席立法院教育文化委員會備詢，備受媒體關注。他在備詢時向立委坦言心情「蠻刺激緊張」。他在會前受訪時則透露，為了準備報告，他昨晚提早就寢、清晨5時多就起床做功課，會以部長身分讓民眾和立委們清晰知道運動部的業務規劃。

運動部長李洋上任近3個月，受到外界高度矚目，今天首度列席教育文化委員會，媒體聚焦他的心情與準備情況。李洋：『(原音)我覺得今天還是希望說代表我們運動部來做業務報告，希望讓更多民眾知道我們運動部後續會做什麼規劃，那當然現在上任快3個月，也希望說自己在業務方面可以給委員們更多比較清晰的回答。昨天9點半睡，今天5點多就起來了。(記者：所以做了哪些準備？)主要還是會希望把我們運動部未來的後續規劃以及態度展現給大家，過往我們有做得不夠完善的地方，我們也希望後續可以繼續精進改進。』

談到近期體育界關注的「運動員委員會」議題，他表示自己上任後已向多位運動員詢問意見，希望由具代表性的選手發聲，未來也將由運動部同仁共同與會，持續監督體育團體改善。

針對外界關注曹錦輝可能赴中國職棒發展，李洋表示，選手前往更優渥的聯盟是職業運動的自然流動，運動部也會努力讓台灣職業聯盟更完善、吸引國外好手，同時讓台灣選手願意留下來。

被問到大谷翔平將參與明年WBC賽事，對台灣代表隊有沒有信心？李洋以運動員心態回應，表示雖將面對強敵，但每位運動員都會竭盡所能拚戰到底，就像他當年在巴黎奧運衛冕前外界也不看好，因此他希望運動員都能拿出最好的態度跟實力去達到最好的成績。

對於外界質疑他上任後「施政亮點不夠明確」，李洋則強調目前最先處理的是「運動員需求」。他指出，上任後開設的部長信箱湧入大量意見，內容多半集中在資源分配是否公平。運動部後續將逐步照顧到教練、體能訓練師、物理治療師及防護員等完整團隊，最重要是推動全民運動，並建置軟、硬體，讓運動的環境變得更加友善。(編輯：鍾錦隆)