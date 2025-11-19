首度公開射擊！ 顧立雄視導ALTIUS-600M攻擊型無人機訓練與發射程序

國防部長顧立雄2025.11.18觀看Altius-600M攻擊型無人機（遊蕩彈藥）發射程序演練。國防部



陸軍以「獵鴞專案」為代號，向美國軍購ALTIUS-600M與彈簧刀300型等685架人員殺傷、291架反裝甲的「自殺」攻擊型無人機，國防部長顧立雄昨天（11/18）視導陸軍訓練接裝ALTIUS-600M攻擊型無人機，國防部今天（11/19）並且首度公開射擊訓練用金屬彈的發射程序畫面。顧立雄也強調，ALTIUS-600M攻擊型無人機將持續撥交實兵部隊，未來結合戰演訓時機驗證效能。烏克蘭的實戰經驗顯示，即使在戰場上面對人力、資源劣勢，但廣泛地創新運用無人載具，仍可發揮不對稱作戰優勢。

國防部今天發布新聞稿指出，國防部長顧立雄昨（18）日表示，ALTIUS-600M攻擊型無人機陸續接裝，象徵國軍建構無人載具作戰能量，已邁出重要一步。未來三軍將陸續籌獲各型無人機，並同步發展訓練規範及作戰教則，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」方向發展，提升整體防衛作戰效能。

在相關聯參主管陪同下，顧立雄昨日視導陸軍無人機訓練中心，除聽取任務簡報；並走訪「室內飛行訓練場」、「沉浸式教室」，了解授課裝備性能諸元，以及受訓班隊課程設計與訓練模式。

國防部長顧立雄2025.11.18聽取專人說明Altius-600M攻擊型無人機性能諸元。

隨後，官兵也演練射擊ALTIUS-600M攻擊型無人機訓練金屬彈，展現接裝成果。國防部長顧立雄特別頒發加菜金，嘉勉官兵在訓練上的辛勤付出及所獲成效。

顧立雄肯定無人機訓練中心按計畫執行各項訓練，循序漸進強化官兵操作技巧，以及任務規劃、戰術運用及戰力整合能力；並期許單位不斷精進，以肆應未來作戰型態。

顧立雄指出，ALTIUS-600M攻擊型無人機將持續撥交實兵部隊，未來結合戰演訓時機驗證效能。烏克蘭的實戰經驗顯示，即使在戰場上面對人力、資源劣勢，但廣泛地創新運用無人載具，仍可發揮不對稱作戰優勢。國防部將依敵情威脅及防衛作戰需求，陸續籌獲各型無人機，同步發展訓練規範及作戰教則，期快速建立強韌嚇阻戰力，提升國軍整體防衛作戰效益。

