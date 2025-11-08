首度出席台積電運動會 黃仁勳：輝達不能沒有台積電
台積電今（8）日舉行年度運動會，並首度邀請輝達執行長黃仁勳出席。黃仁勳表示，很高興參加台積電運動會，他也愛台積電；並強調要謝謝台積電，輝達不能沒有台積電，雙方建立了2間很棒的公司。
換上台積電Polo衫的黃仁勳，上台就受到台積電員工的熱烈歡迎。他一開始致詞就說，我的台積電好朋友，你好。接著說，誰愛台積？我也愛台積。
黃仁勳表示，「很高興今天參加台積電運動會，今天很特別的，來參加你們家庭的特別活動，我也感覺30年了，我也是你們的家人」。他說，沒有台積電，今天就沒有輝達，台積電真的是最棒的，還以台語說「最讚」。
黃仁勳指出，30年前輝達跟台積電都是小公司，沒有今天那麼大、那麼好、那麼強，接著就以英文對台積電員工說，「你們是台灣的驕傲，也是世界的驕傲，也是我的驕傲」。
黃仁勳也以英文表示，「很高興今天在這裡，要謝謝台積電，輝達不能沒有台積電，我們建立了2間很棒的公司」，「我要謝謝在場每一位幫我建立輝達」。
黃仁勳還說，你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你，我們兩個公司那麼大、那麼重要，有很多事要做，很忙的。接著中英夾雜的說，「我知道大家努力幫我，非常謝謝」，最後再次表示，「台積電加油，你最棒的，台積我愛你，大家謝謝」。
