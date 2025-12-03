首度出庭！安倍晉三遺孀黑衣現身庭審 嫌犯向她「深深鞠躬」

日本前首相安倍晉三2022年遭槍擊身亡，案件近日持續開庭審理，他的遺孀安倍昭惠今首度現身法庭，並透過「被害者參與制度」，料向嫌犯直接提問並參與求刑意見。

安倍昭惠。（圖／美聯社）

綜合日媒報導，安倍昭惠今身穿一襲黑色套裝出席，神情肅穆，她進入法庭後，向法官鞠躬致意，隨後就座於檢察官後方席位。據了解，她利用的是「被害者參與制度」，可直接向涉嫌槍擊安倍的嫌犯、45歲被告山上徹也提出質問。

報導表示，這場質問開始後，山上徹也起身走向證言台，他先向安倍昭惠深深鞠躬，再對審判長微微點頭後就座。在山上徹也回答律師提問期間，安倍昭惠全程注視山上，並仔細傾聽其陳述。

報導指出，先前安倍昭惠夫人曾透過書面，向法庭表示描述案發當天情況，她表示自己握著丈夫的手、輕喚他的名字，直到最後心臟停止的時刻。她並回憶安倍的平日為人與生活細節，稱他真誠待人、努力學習及孝順母親，並表達安倍已無法陪伴母親、無法體驗四季之美的遺憾。

安倍晉三是日本憲政史上在任時間最長的首相，前後達8年，2022年7月8日他前往奈良縣助選，在街頭進行選舉演說時，遭山上徹也持自製槍枝連開2槍身亡。

