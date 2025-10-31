首度前進Pinkoi瘋設祭！五股自造基地12組團隊打造跨域創意新星球
記者蔡琇惠／新北報導
新北市青年局旗下「新北青創五股自造基地」將舉行年度成果展。本次首次攜手「Pinkoi Design Fest瘋設祭」，以「創星工坊：自造的宇宙藍圖」為主題，由12組優秀團隊進行為期三天的成果展示，其中更安排6場手作課程，包含DIY組裝相機、聖誕木花圈、自製星球擴香石等等。歡迎民眾11月7日至9日前往花博公園爭豔館，提前感受冬日手作的溫度與創意。
新北市青年局長邱兆梅表示，「五股自造基地」提供完善的創客空間、設備及專業顧問資源，協助maker以自造精神逐步實現創業新局。本次年度成果展特別與「Pinkoi瘋設祭」合作，讓青年創客的作品接軌市場，並且與國際品牌並肩展出，不僅提升品牌能見度，也展現新北青年在設計創新與永續實踐上的實力與潛能。未來，青年局將持續推動跨域共創與創業育成，協助青年將創意轉化為具市場價值的品牌，打造新北成為創意能量蓬勃的城市。
新北市青年局指出，「Pinkoi瘋設祭」為亞洲最大設計品牌盛會，今年以「星球漫行，只想與眾不同」為主題，聚集國內外500多個設計品牌，共同打造跨界設計的創意宇宙。本次基地進駐團隊展出的作品相當多元，包含結合手繪與數位技術的「Yans色彩學」，作品溫暖療癒；將自然意象融入水泥家飾作品的「灰調 MONOCHROME」；透過雕塑與裝置藝術裝置的「木子一十一 LEEWANG STUDIO」。此外，還有皮革工藝、金屬創作、水泥設計與木作藝術等，展現青年創業者對生活、環境與美學的多重詮釋，各團隊以其獨特藝術風格，重塑自然與人文間的平衡美學。
青年局提到，展出期間亦推出「創造區｜工坊的手作」活動，包括：「訪古文創」團隊推出「DIY數位即可拍」讓參與者親自組裝數位相機，完整體驗從壓克力片、主板、鏡頭到成品的完整製作過程，感受創客精神的樂趣；「Tomood/土與木之間」團隊推出「聖誕木花圈」利用家具製作的副產物木刨花，創作出獨一無二的聖誕花圈，實踐永續再生的節慶創意。總共6場特色手作活動，皆適合親子、情侶及設計愛好者共同參與。
新北市青年局表示鎮，歡迎有興趣的民眾於11月7日至9日前往花博公園爭豔館「綜合品牌策展區 G-062」，一起動手創作屬於自己的星球記憶，提前感受冬日手作的溫度與創意。更多五股自造基地團隊及其他青創團隊商品資訊，歡迎上青年局官網「我要創業-新北青創大聯盟-青創商品」網頁上挑選。
【新北青創五股自造基地成果展-活動資訊】
參展品牌｜初式光電、訪古文創、河狸造物、Yans色彩學、木子一十一工作室、魟骰篩皮革工作室、本芯工藝設計、洋沐室內裝修設計、現代科技工藝實驗室( TC LAB ) 、文創造股份有限公司、Tomood/土與木之間、灰調 | MONOCHROME
展出時間｜2025年11月7日（五）至11月9日（日）每日 10:30–19:30（最終日最後入場時間至18:00）
展出地點｜花博公園爭豔館 綜合品牌策展區 G-062
【「創造區｜工坊的手作」活動資訊】
114年11月7日（星期五）
●13:00-14:30 洋沐室內裝修設計-空間諮詢服務（免費）
●16:00-17:30 訪古文創-DIY數位即可拍（材料費：3,590元）
114年11月8日（星期六）
●11:00-12:30 本芯金工-擴香小石獸（材料費：1,350元）
●13:00-13:30 洋沐室內裝修設計-空間諮詢服務（免費）
●14:00-15:30 訪古文創-DIY數位即可拍（材料費：3,590元）
●16:30-18:00 土與木之間-聖誕木花圈（材料費：2,800元）
114年11月9日（星期日）
●11:00-12:30 文創造設計有限公司（古玩新詮）-溜溜鼠動力玩具DIY（材料費：550元）
●13:00-13:30 洋沐室內裝修設計-空間諮詢服務（免費）
●14:00-15:30 河狸造物-星球擴香石手作體驗（材料費：350元）
●16:00-17:30 本芯金工-擴香小石獸（材料費：1,350元）
報名網址｜https://ntpcyouth2022.pse.is/89tqca
