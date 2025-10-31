首度前進Pinkoi瘋設祭！五股自造基地12組團隊打造跨域創意新星球
記者蔡琇惠／新北報導
新北市青年局旗下「新北青創五股自造基地」將舉行年度成果展。本次首次攜手「Pinkoi Design Fest瘋設祭」，以「創星工坊：自造的宇宙藍圖」為主題，由十二組優秀團隊進行為期三天的成果展示，其中更安排六場手作課程，包含ＤＩＹ組裝相機、聖誕木花圈、自製星球擴香石等等。歡迎民眾十一月七日至九日前往花博公園爭豔館，提前感受冬日手作的溫度與創意。
青年局長邱兆梅表示，「五股自造基地」今年度成果展特別與「Pinkoi瘋設祭」合作，讓青年創客的作品接軌市場，並且與國際品牌並肩展出。未來，青年局將持續推動跨域共創與創業育成，協助青年將創意轉化為具市場價值的品牌，打造新北成為創意能量蓬勃的城市。
「Pinkoi瘋設祭」為亞洲最大設計品牌盛會，今年以「星球漫行，只想與眾不同」為主題，聚集國內外五百多個設計品牌，共同打造跨界設計的創意宇宙。本次基地進駐團隊展出的作品相當多元，包含結合手繪與數位技術的「Yans色彩學」，作品溫暖療癒；將自然意象融入水泥家飾作品的「灰調 MONOCHROME」；透過雕塑與裝置藝術裝置的「木子一十一 LEEWANG STUDIO」。此外，還有皮革工藝、金屬創作、水泥設計與木作藝術等，展現青年創業者對生活、環境與美學的多重詮釋，各團隊以其獨特藝術風格，重塑自然與人文間的平衡美學。
展出期間亦推出「創造區｜工坊的手作」活動，包括：「訪古文創」團隊推出「DIY數位即可拍」讓參與者親自組裝數位相機，完整體驗從壓克力片、主板、鏡頭到成品的完整製作過程，感受創客精神的樂趣；「Tomood/土與木之間」團隊推出「聖誕木花圈」利用家具製作的副產物木刨花，創作出獨一無二的聖誕花圈，實踐永續再生的節慶創意。總共六場特色手作活動，皆適合親子、情侶及設計愛好者共同參與。
