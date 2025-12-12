首度協商上演「部長卡門口」 韓國瑜笑虧奧運金牌動作太慢

（記者石耀宇／綜合報導）運動部長、羽球奧運金牌李洋11日首度出席立法院朝野協商，卻意外上演一段「找不到人」插曲。當時協商進行到運動部相關預算時，立法院長韓國瑜點名「運動部李部長」連喊3次，都不見回應，讓他忍不住在台上笑虧：「這個奧運金牌動作怎麼這麼慢？他應該是飛毛腿才對啊。」現場氣氛一陣哄堂大笑。

圖／運動部長李洋。（資料照）

事後畫面在網路流傳，引發討論。從影片可見，會議室外走廊擠滿人員與媒體，通道幾乎被堵死。運動部官員表示，李洋其實早已在場外待命，因人潮太多，一時無法擠進會議室，才出現「唱名找不到人」的場面，稍後入場時也由幕僚代為向與會者致歉。

李洋晚間也在個人臉書轉貼影片，自嘲「跟院長報告，我是李洋，不是羚羊啊」，強調自己沒有遲到，只是「真的進不去」，形容會議室外人潮「像在排演唱會入場一樣」。他感謝院長與委員體諒，笑稱這是自己「首次協商的難忘體驗」。

協商過程中，朝野黨團就114年度中央政府總預算案中運動部相關預算進行討論。李洋多依幕僚準備的資料，看稿說明運動部立場，態度謹慎；部分立委對預算仍表達保留意見，提出凍結部分金額，期望運動政策推動更具體。會議結束前，韓國瑜還特地點名誇讚李洋「表現非常棒」，場內氣氛和緩。

李洋在貼文中表示，能親身參與協商，更直接感受到各界對運動部的期待與關注，接下來會和團隊一起把全民運動、競技運動與職業運動的推動「做得更好」，並幽默寫道：「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車。」

