首度參與囊括大獎! 土銀奪「國家品牌玉山獎」2項全國首獎 獲總統接見表揚

土地銀行首次參與「國家品牌玉山獎」大放異彩，在「傑出企業領導人」與「最佳人氣品牌類」兩項目一舉奪下全國首獎最高榮譽，董事長何英明與總經理張志堅今天(12/11) 赴總統府，由賴清德總統親接見表揚，肯定土銀在穩健經營、營運品質及金融創新的表現。

國家品牌玉山獎是台灣具指標性的企業獎項之一，由中華民國國家企業競爭力發展協會主辦，旨在表彰在傑出企業、最佳產品、最佳人氣品牌、傑出企業領導人等領域表現卓越的企業與個人。土地銀行首度參加，即獲第22屆國家品牌玉山獎兩項全國首獎，董總經營成績與團隊努力獲得肯定。

土銀表示，董事長何英明資歷完整，橫跨授信、稽核、法遵與債權管理等領域，始終堅持「授信品質、風險嚴控、經營革新」三大原則，帶領團隊展現亮眼成果。

土銀113 年土銀稅前淨利達187.29 億元，創下歷史新高；逾放比率僅 0.09%，備抵呆帳覆蓋率高達 1,887.08%，位居公股行庫之冠。面對全球經濟不確定性，仍展現強勁韌性與成長動能，何英明因而獲選為本屆「傑出企業領導人」全國首獎。

在品牌創新方面，土銀將傳統土建融一條龍服務升級為「金流一站通服務」，整合虛實通路，以客戶需求為核心提供不動產業全方位數位金融方案。

土銀品牌策略以「4C」為主軸──Care（關懷）、Connect（串聯）、Customize（客製）、Cultivate（精進）──持續優化服務內容、深化客戶經營，並以「不動產業金流一站通 4C 數位金融服務」奪下「最佳人氣品牌類」全國首獎。

土地銀行表示，長期落實永續發展與金融普惠使命，連續 7 次獲金管會「公平待客原則評核」續優肯定，也於 TCSA 永續獎項中連續四年榮獲「社會共融領袖獎」，未來將持續以「豐厚、和諧、熱誠、創新」為經營理念，深化金融友善及社會責任，致力成為兼具專業與公益價值的優質金融機構。

