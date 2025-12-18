首度合體今晚登場！橘色惡魔、翡翠騎士250生快閃西門 踩街路線曝光

記者李育道／台北報導

受到中華文化總會（以下簡稱文總）促成，日本知名學生樂團「橘色惡魔」與「翡翠騎士」首度同台。（圖／中華文化總會提供）

日本管樂史上罕見的畫面即將在台北西門町上演。受到中華文化總會（以下簡稱文總）促成，日本知名學生樂團「橘色惡魔」與「翡翠騎士」首度同台，250位音樂才子豪華陣容將於晚間快閃西門町街頭，並攜手台灣莊敬高職樂儀旗隊，以音樂與行進表演掀起街頭熱潮。

本次快閃活動預計於晚間7時40分至9時登場，行進路線自西門町in 89豪華影城出發，最後至中山堂前進行定點演出。（圖／文化總會提供）

本次快閃活動預計於晚間7時40分至9時登場，行進路線自西門町in 89豪華影城出發，沿武昌街前行後右轉漢中街，接著抵達捷運西門站6號出口彩虹地景進行合影與短暫中場休息，最後移師中山堂前進行定點演出，完整踩街與定點表演串聯西門町核心商圈，預料將吸引大批民眾駐足圍觀。

除了兩支日本高校吹奏樂強隊外，台灣代表則由莊敬高職樂儀旗隊加入演出行列。莊敬高職樂儀旗隊多年來屢獲全國高中職儀隊競賽冠軍肯定，並受邀擔任2025年元旦總統府升旗典禮揭開序幕表演，展現高度整合音樂、肢體與視覺美學的舞台實力。本次快閃活動中，莊敬高職將由樂儀旗隊演出與日本學生樂團展開跨國交流。

文總秘書長李厚慶表示，橘高校和農大二高同為日本最頂尖的吹奏樂隊，分別代表關西與關東地區的冠軍，先後在2022、2023年來台參與國慶大會演出，讓台灣觀眾留下深刻印象。文總非常榮幸能與玉山銀行、玉山文教基金會共同邀請兩校來台舉辦「2025台灣遠征」系列活動，這將會是兩支冠軍隊伍首度合體演出，特別感謝橘高校和農大二高將如此難得的音樂盛會獻給台灣的朋友，為台日友情譜寫嶄新篇章。

橘色惡魔、翡翠騎士旋風來台行程。（圖／中華文化總會提供）

