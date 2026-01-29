生活中心／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧出席代言活動，首度同框演員柯震東。他六年前就曾經說過，自己看過的第一部台灣電影，就是柯震東主演的那些年我們一起追的女孩！這次同台，讓李多慧很興奮，更當場教柯震東跳舞及講韓文，效果十足。

穿上百褶裙，韓籍啦啦隊女神李多慧，跳起活力應援舞！多慧老師先示範一次，就看學生跟不跟得上。

柯震東看著李多慧一起跳，但怎麼看起來，有點像兒童帶動唱。不過最後的合體，臉頰愛心，表現得不錯，可以給個100分！兩人首度同框，李多慧不敢直視柯震東，因為早在6年前，李多慧就曾大喊，柯震東是台灣男神！

首度合體！李多慧教舞教韓文 柯震東教台語大落漆

最後的合體，臉頰愛心，表現得不錯，可以給個100分（圖／民視新聞）





藝人李多慧vs.柯震東：「我高中生的時候，第一次看臺灣電影，是他的電影，我第一次看臺灣電影的時候，哇臺灣男生都是長得這樣嗎，哇沒沒沒有更好看的，許光漢。」

笑說許光漢真的太帥，自己只能認輸。但進軍韓國，柯震東有備而來。最近剛入坑韓國男團CORTIS的柯震東，才剛在threads上發文，徵求韓文家教，看來已經學有所成。





李多慧與柯震東首度同框（圖／民視新聞）





藝人李多慧vs.柯震東：「剛剛後臺介紹的時候，他韓文很厲害，我嚇到，我只會自我介紹。」

李多慧大讚柯震東韓文很強，馬上就要過年了，新年快樂，韓文怎麼說？多慧老師快教教我。

藝人李多慧vs.柯震東：「新年快樂，新年福氣，新年福氣，很多很多，接受接受，新年快樂對，新年快樂。」

現學現賣，搭配俏皮手勢，兩人湊在一起，效果十足。柯震東也化身台語老師，結果沒想到，大落漆！想教多慧新年快樂怎麼說，結果還得一旁記者偷偷提示！

藝人李多慧：「大家好新年快樂。」

李多慧透露，今年過年，會回韓國跟爸媽過，2025在台灣事業大豐收的他，也透露，紅包價碼絕對讓爸媽，都很滿意。

