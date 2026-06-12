首度合體！Elly登《小姐不熙娣》開嗆親媽 小S坦言「訪問女兒壓力大」：比演員還難搞

小S （左）認訪女兒比演員還緊張，遭 Elly（中） 吐槽犀利主持形象。東森綜合台提供

由小S（徐熙娣）、派翠克領軍的《小姐不熙娣》，自開播以來陪伴觀眾走過4年多時光。今（12日）錄製集數正式迎來第1000集里程碑，為慶祝這極具意義的一刻，特別邀請了意想不到的特別嘉賓擔任節目來賓，獻出母女檔節目的合體首秀。

《小姐不熙娣》迎1000集，小S（左起）、大女兒Elly首度節目合體！東森綜合台提供

天后主持遇挑戰！小S錄影罕見綁手綁腳

節目開場，小S顯得格外謹慎，坦言心情有點「綁手綁腳」，畢竟來賓是自己的親生女兒，既想犀利又怕尺度拿捏不好。小S現場逼問對方有什麼禁忌話題？對方機智回嗆：「我講出來的話，妳就會故意問啊！」讓小S急喊：「我是妳媽，當然會保護妳！」對方則冷靜回擊，直言自己常看網路流傳的《康熙》片段，深知媽媽主持風格犀利，讓小S大嘆：「訪問女兒的壓力，竟然比訪問演員還大！」

私下面貌全曝光！遭爆料看劇嫌人打擾

除了主持風格，小S在對方眼中的私下面貌也隨之曝光。對方爆料媽媽私下超愛看動漫，總是穿著睡衣，還會固定坐在同個位置不走動，這讓派翠克秒回「太宅了吧！」。接著對方更忍不住抱怨：「最欠揍的是，家裡客廳明明只有兩盒衛生紙，她偏要硬把平板架在衛生紙盒上，害我需要衛生紙時拿不到，問她能不能幫忙拿一張，她還會回：『妳打擾到我看劇了。』」這番真性情爆料，讓一旁的小S聽得崩潰大喊：「妳講話太誇張了，我根本沒有這樣！」

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Elly （右）上媽媽節目崩潰喊「怕被犀利提問」！爆料小S（左）私下「超欠揍」行為。東森綜合台提供

派翠克加碼內幕！天后焦慮一整週

派翠克也在一旁爆料，雖然小S一直擔心女兒會緊張，但其實上禮拜小S本人就已經焦慮到不行。本次《小姐不熙娣》第1000集特別企劃，特別邀請大女兒Elly（許曦文）擔任嘉賓，雙方在節目中互動真實，也讓小S首度合體便認了「訪問女兒壓力大」，直呼大女兒Elly登台開嗆親媽的表現「比演員還難搞」。想看更多母女倆的真實互動，《小姐不熙娣》第1000集特別企劃將於7月份重磅登場。



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