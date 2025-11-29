首度同框柯志恩 鄭麗文：支持柯志恩就是支持和平

（中央社記者林巧璉高雄29日電）高雄市長選戰升溫，民進黨參選人喊出「支持柯志恩就是支持鄭麗文路線」，國民黨主席鄭麗文說，民進黨就是愛見縫插針，「他們不會得逞」，支持柯志恩就是支持和平、拚經濟。

針對「支持柯志恩就是支持鄭麗文」一說，柯志恩說，選舉本來就有很多政治操作，事實上支持國民黨參選人就是支持中華民國，這是非常確定的。被問到與鄭麗文有哪些相同和不同，柯志恩笑著說「鄭麗文比我高」，個性方面兩人都是很直接的人，地方選舉就聚焦在民生議題。

國民黨高雄市黨部今天下午舉辦黨慶活動，這也是鄭麗文當選後首度到高雄，並與國民黨立委柯志恩同框。鄭麗文會前接受媒體聯訪，媒體問及民進黨喊出「支持柯志恩就是支持鄭麗文路線」，而2人的兩岸理念不盡相同。

鄭麗文說，支持柯志恩就是支持和平，就是支持拚經濟；支持柯志恩就是支持給下一代美好的未來。不希望在選舉過程當中再拼命的挑起仇恨、撕裂台灣，人民已經高度厭煩了，「高雄市不是民進黨做政治鬥爭的工具」。

「只要台灣沒事，區域就沒事，國際都沒事。」鄭麗文強調，投給柯志恩不只是投給鄭麗文，柯志恩的背後還有整個國民黨的團隊在力挺，希望能結合所有愛好和平、想要拚經濟的專業的力量，共同為高雄的發展努力，大家都是同一個團隊。

鄭麗文說，國民黨做任何主張都會受到民進黨「抹紅」，綠營也常見縫插針，「很抱歉，他們不會得逞」，「我的主張就是國民黨的兩岸主張，也是台灣多數主流民意所期待的，就是遠離戰火。」

鄭麗文表示，兩岸和平穩定老百姓才能安居樂業，年輕人才能追尋夢想，下一代才有希望，這不僅符合2300萬人福祉，更是現在國際社會所殷殷期盼的，「眼看著俄烏戰爭就要結束了，希望世界走向和平，尤其是台海，我們不希望成為下一個重要的火藥庫，而是成為區域穩定的定海神針。」（編輯：林恕暉）1141129