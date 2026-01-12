首度外銷新加坡 台南蜜棗啟航

〔記者吳俊鋒／台南報導〕蜜棗是台南冬季優質水果之一，遠近馳名，台南市政府積極拓展國際市場，今年首度外銷新加坡，正式啟航。

進軍新加坡的台南蜜棗，首批鮮果今天正式出貨，由玉井區聯興合作社協助推動，市長黃偉哲專程視察，感謝工作團隊的努力，讓台南農業外銷再下一城。

黃偉哲肯定蜜棗以清甜、飽滿的高品質打進國際市場，希望台南鮮果農產能夠開拓更多海外商機。

黃偉哲表示，此行一併出口的還有芭樂、百香果、洋香瓜等，都是品質優良的當令農特產品，民眾常以為冬天能選購的水果種類較少，其實台南4季都有收成，現在也非常適合年節送禮。

黃偉哲感謝冠森蔬果生產合作社，以及眾多優質果農與通路商攜手，努力外銷新加坡，為農民爭取到更好的收益，並讓台南水果揚名國際。

黃偉哲強調，拓展海外市場是一直以來努力的目標，期盼之後春天的鳳梨、夏天的芒果、秋天的文旦，及冬季的蜜棗、哈密瓜，都能持續打開國際通路。

農業局提到，市府持續推動農產品國際化，透過產地輔導、品質把關與通路媒合，協助在地優質農產穩定輸出海外市場；台南蜜棗成功外銷新加坡，顯示南市農產已具備穩定供應，以及國際市場競爭實力。

農業局指出，台南擁有得天獨厚的氣候條件與成熟的栽培技術，所產蜜棗甜度高、口感細緻，長年深受國內消費者青睞；此次外銷新加坡，透過完善冷鏈物流機制，採每週空運方式新鮮到貨，確保產品品質與風味，符合高端市場需求。

此次台南蜜棗外銷新加坡，由冠森蔬果生產合作社統籌集貨，並由楠西區青農林一夫所經營之「安心棗園」負責主要生產來源；同時結合多元品項共同拓展市場，其中由左鎮區農會供應百香果，以及聯興青果生產合作社出口芭樂並負責分級與出口作業，展現農產跨單位整合外銷的成果。

目前台南蜜棗、百香果及芭樂等農特產品，已成功進駐新加坡高島屋高端百貨通路販售，提升農特產品在國際高端市場的能見度與品牌形象。

農業局重申，市府將持續輔導產地提升生產與外銷量能，擴大與國際通路合作，讓更多國際消費者認識並選購台南優質農特產品，為農民創造穩定且永續的海外銷售通路。

