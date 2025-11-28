首度奪下桂冠！花王(台灣)獲「TCSA十大外商典範企業」第一名

（生活中心／綜合報導）由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦2025台灣企業永續獎(TCSA)年度綜合績效典範企業榜單揭曉，今年由深耕台灣61年的花王(台灣)奪下桂冠，從眾多外商企業中脫穎而出獲得評審肯定，去年在台歡度在台創立60週年的花王，從研發、製造生產到消費者溝通，全方位落實並貫徹集團Kirei Lifestyle Plan永續理念，憑藉著歷年來持續積累的永續成果，獲得評審一致肯定，連續七年獲獎，更在今年首度榮登十大外商典範企業的冠軍，成為外商ESG標竿企業，創下嶄新的企業里程碑！

圖／花王(台灣)由總經理胡英錦代表出席頒獎典禮受獎。（花王(台灣) 提供）

推動永續，從內部開始，花王以照顧員工為第一優先，致力於為員工打造多元友善共融職場，首先，關心同時肩負工作與育兒挑戰的同仁，進而推動「愛家應援專案」，提供懷孕同仁上、下班計程車資六萬元的補助，家有新生兒的同仁每個月可獲得一箱紙尿褲，對新生兒的應援會直到寶寶滿兩歲。此外，花王擴大修訂了性平的相關假別，以優於法規為前提，延長有薪產假為10週，陪產檢與陪產假增為10天，支持員工在職場與生活中能兼顧並取得平衡。

圖／花王推動愛家應援專案讓幸福職場再升級。（花王(台灣) 提供）

在環境永續的面向上，花王以產業領頭羊之姿，率領在地的技術與研發團隊，不但透過於工廠導入低碳設備，持續完成階段性減碳目標，更前後累積近十年時間投入減塑志業，由內而外成功整合永續價值鏈，達成在台灣生產、販售的產品使用再生塑料突破25%的減塑里程碑。此外，為了號召更多利害關係人一起實現減塑，花王也推動了包含福爾摩沙1520海洋計畫、永續生活教育等扎根教育活動，全面倡議源頭減塑。此外，花王去年也發揮企業核心職能連續14年攜手靖娟基金會推動兒童清潔安全教育，整合企業資源讓影響力再擴大，除了透過教案帶領孩子建立生活自理、清潔打掃能力之下，也開發防蚊衛教並擴大關心校園食安議題，全台超過55,000名學生參與。

圖／花王發揮企業本業專長推動兒童清潔安全教育，鼓勵孩子從小一起參與家事分工。（花王(台灣) 提供）

為將集團ESG策略Kirei Lifestyle Plan在台落地實踐，以在地行動呼應集團目標，串連在地供應鏈、通路夥伴、消費者甚至公部門發起各項倡議，近年來屢屢獲得國內各大ESG獎項肯定，未來花王將以「和消費者共創Kirei美好永續生活」為目標，持續為台灣社會做出貢獻！

