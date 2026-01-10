首度完賽寫紀錄 臺科大方程式賽車隊征戰澳洲FSAE-A國際賽

車隊比賽成員合照。（圖：國立臺灣科技大學提供）

臺科大方程式賽車隊於去年十二月參加了二○二五年國際學生方程式賽車聯賽澳洲站Formula SAE-A，這是車隊成立四年來第二次挑戰國際賽事，也是首次在國際比賽中完成所有技術檢驗及動態項目，譜寫了一項重要的里程碑。

比賽的前兩天進行技術檢驗，後兩天則是動態項目。在技術檢驗階段，車隊順利通過所有測試，證明了車輛設計的完整性以及臺科大學生在工程實作、系統整合及問題解決方面的專業能力。第三天和第四天的動態賽事包括八字繞環、直線加速、計時賽及耐久賽。其中，耐久賽是整場比賽中挑戰最大的項目，它考驗了車輛在長時間高負載運行下的穩定性與可靠度，同時考驗了車手的體力、專注力及耐力。

此次比賽也是臺科大方程式賽車隊四位車手首次踏上國際舞台。儘管面對陌生的賽道及高強度競賽環境，車手們成功完成了各項動態挑戰，展現出極佳的心理素質與專業水準。

機械系二年級底盤組成員賴柏安分享道，首次站在Formula SAE-A的國際賽道上，他感到既緊張又興奮。透過本次比賽，車隊成員與來自世界各地的學生車隊進行了深入的交流，分享設計理念並探討技術。在實地互動及觀摩中累積了良好經驗，也在真實競賽環境中學習了團隊合作、溝通及臨場應變能力，對未來的車輛設計奠定了堅實基礎。

機械所碩一的隊長彭智偉則表示，此次比賽充分展現了整個車隊成員投入全力克服挑戰的精神。認識了許多不同國家的朋友。他希望運用此次累積的經驗作為前進動力，在未來比賽中持續突破自我，並祝福學弟妹們能造出性能更卓越、速度更快的賽車。

臺科大方程式賽車隊將以此次FSAE-A澳洲聯賽的寶貴經驗為基礎，持續強化設計、製造及測試能力。國際賽事中獲得的經驗將成為未來的重要參考，希望在後續國內外賽事中再創佳績，持續突破自我，邁向更高層級的國際舞台，全方位展現臺科大在工程實作及跨領域學習方面的卓越實力。