首度官民攜手！韓世界號火箭第4次發射成功 13顆衛星入軌
南韓自主研發運載火箭「世界號」，今天（27日）凌晨在全羅南道高興郡羅老宇宙中心，成功完成第4次發射。這次是首次採取官民合作模式，民間企業參與製作，官方則負責發射操作，意味著國家太空產業將從政府主導，逐步轉向民間主導。至於火箭搭載新一代中型衛星3號，以及12顆小型立方衛星，已全數順利進入預定軌道，將在2個月初期運作之後，執行為期一年的太空探測任務。
距離全羅南道高興郡羅老宇宙中心15公里遠的發射展望台，大批民眾聚集，翹首以盼，等待這一刻。
聲音來源:轉播人員：「5、4、3、2、1。」
聲音來源:發射中心工作人員 ：「引擎點火。」
運載火箭「世界號」終於噴出巨大火焰，奮力飛升太空。當轟鳴聲響徹雲霄，現場響起歡呼、掌聲雷動。
南韓民眾：「世界號！世界號！世界號！」
民眾目不轉睛盯著世界號噴出的熊熊火焰，拍照記錄這珍貴瞬間，直到火箭漸行漸遠。
南韓民眾 朴根秀 ：「親眼看到很感動，很開心成功發射。」
南韓民眾 朴秀源 ：「真的很激動，作為南韓國民，我感到非常自豪。 現在已經不是走向世界，而是走向宇宙。」
南韓第一枚由民間主導研製的運載火箭「世界號」27日發射，一度延後約18分鐘，最終在當地時間凌晨1點13分順利升空。
韓聯社TV記者：「起飛後122秒左右一級分離，230秒後整流罩分離，741秒時到達目標高度600公里。之後在約790秒，分離了這次世界號的核心任務--新一代中型衛星3號，緊接著12顆立方體衛星也按順序全部成功分離。」
1點55分，新一代中型衛星3號和地面控制站，成功進行資訊交互對接，宣告這次發射任務圓滿落幕。
南韓宇宙航空廳長 尹永彬：「在此向全體國民報告，為確保我國太空運輸能力，我們自主研發的韓國型運載火箭『世界號』第四次發射，在國民的關注和支持下取得了成功。」
舉國上下熱血沸騰，總統李在明也在臉書發文祝賀，並表示這是開啟南韓太空史新篇章的時刻。
會這麼說，原來是因為這回世界號第四次發射，與過往大有不同。
南韓宇宙航空廳韓國發射體計畫負責人 玄成允：「第4次發射是新太空時代下，南韓航天企業技術實力和產業力量全面飛躍的起點，也是將航天發射服務，從政府主導轉向民間主導體系一事上，重要且有意義的第一步。」
以往都是由官方機構南韓航空宇宙研究院主導製造與發射工作，這回則是首次採取「官民聯合」方式，由民間企業韓華航太負責製造和組裝，官方則主導發射操作。
南韓宇宙航空研究院發射體研究所長 韓英民：「第三次發射時只有7顆立方體衛星，第四次發射增加到了12顆，因此需要開發多重衛星轉接器。」
副搭載衛星也從7顆增加到12顆，再加上主要的新一代中型衛星3號，總共13顆。
至於這些衛星的任務是什麼？中型衛星將執行地球極光和太空磁場觀測，12顆小型衛星則各有負責工作，包括傳送海水溫度資料、驗證國產電子組件太空環境適性，與免疫抗癌藥物在太空中蛋白質結晶化試驗。
太空生物醫學企業Space LiinTech代表 尹學淳：「「我們是全球首次以衛星為基礎，嘗試蛋白質結晶化成長。由於國際太空站的使用受到限制，若要自行進行藥物生產，目前最需要的就是衛星平台。」
以及觀測海洋垃圾流向、獲取地球觀測影像，和研究處理太空垃圾技術等任務。
韓聯社TV記者：「宇航局表示，計畫明年進行第5次、2027年進行第6次發射，增加民間企業的參與，提高世界號的可靠性。」
南韓航太產業邁入新的里程碑，背後是研究人員付出超過三十年的努力。
說到南韓火箭發展史，還得從1993年說起，當年發射首枚韓國產探空火箭(KSR-1)，雖然沒能進入太空，卻奠定研發基礎；2002年成功研發出首枚自製液體燃料火箭後，又在2009年成立了羅老宇宙中心，成為全球第13個擁有太空發射場的國家。至於羅老號運載火箭研製計畫，歷經兩次發射失敗後，在2013年成功升空，但其中最為核心的第一節火箭由俄羅斯製造；直到2021年自主研發的世界號火箭才誕生，躋身全球七大航太國。
不過從現在開始，將由民間企業接棒，開拓宇宙。
南韓宇宙航空廳長 尹永彬：「我們將持續強化太空運輸能力，打造一個民間企業能自由發展的太空產業生態系統。」
只是南韓野心不止於此，不僅要發射衛星，未來更要朝2032年登上月球、2040年建立月球基地的目標邁進，甚至將挑戰2045年探測火星任務。
民間企業大舉投入只是第一步，首爾當局的太空發展藍圖，才正要開始。
