首度引進人工水晶體、曾救治蔣經國 「台灣視網膜泰斗」辭世

前振興醫院院長、中華民國視網膜醫學會創會理事長劉榮宏被譽為「視網膜泰斗」，於2026年1月27日辭世，享壽88歲，視網膜醫學會、振興醫院均為此悼念。回顧劉榮宏的一生，他赴美進修相關醫療技術，回台後成為視網膜醫學的主要奠基人，也曾治療蔣經國的視網膜病變，後續更造就許多更新一代的眼科醫師，讓國內醫療水準提升。

劉榮宏奠定視網膜治療技術 也曾為蔣經國治病

1970年代劉榮宏兩度赴美，在哈佛和約翰霍普金斯等醫療研究機構進修，返國後團結了一群志同道合的專家學者，共同發起並創立了視網膜醫學會，將視網膜治療技術帶回台灣，帶領台灣眼科領域與世界接軌。

劉榮宏更成功將人工水晶體引進台灣，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障，更引進亞洲第一部醫用氬氣雷射；1998年榮獲美國眼科學術院（American Academy of Ophthalmology）的榮譽獎牌（Honor Award）最高榮譽。而蔣經國當年罹患糖尿病視網膜病變，便是由劉榮宏治療，也曾獲得李登輝總統表揚。

致力提升落後國家醫療 影響力遍及眼科界

除國內醫療，劉榮宏也關心且致力提升落後國家的醫療，於院長任內和國際合作發展基金會進行國際醫療合作，曾兩度親自領軍振興醫院醫療團隊前往薩爾瓦多義診；同時也是台灣首位登上奧比斯（ORBIS）眼科飛行醫院進行手術服務的眼科醫師，遠赴印度、緬甸與菲律賓執行手術及對當地醫師進行教學課程。

中華民國視網膜醫學會指出，劉榮宏的領導力與影響力，廣及整個眼科界，創建了視網膜醫學的家園，為學科開拓了道路，為後輩樹立了不朽的楷模；如今辭世，將化為學會持續努力的決心「全體同仁，必將謹記劉院長創會的初心與期許，堅守他為我們奠立的學術傳統與醫者風骨，更加緊密地團結合作，致力於視網膜醫學的創新與突破」。

