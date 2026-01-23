首度引進數位迴轉系統！壽司郎南山店「確定加收5%服務費」 業者說明原因了

台灣壽司郎新開幕的微風南山店確定加收5%服務費。（示意圖，資料照）

壽司郎宣布本月26日將正式進駐微風南山，推出系列優惠活動，但因將加收5%清潔服務費，引發大票網友酸「迴轉壽司收清潔費好意思喔」。對此，壽司郎總公司做出回應，強調一般門市不會收取這項費用，但進駐微風南山加收5%服務費是因1原因。

壽司郎宣布本月26日將正式進駐微風南山，掀起關注，不過因要加收5%清潔服務費，引發民怨。大票網友在社群炸鍋，紛紛質疑，「果然外商來台灣都會台化」「抵制，無法接受」「壽司郎賺飽了要開始亂搞了？」「迴轉壽司收清潔費好意思喔」。

壽司郎為何突加收5%服務費？

爭對相關爭議，壽司郎總公司今（23日）做出回應，表示南山店是台灣首度引進的DIGIRO數位迴轉系統門市，同時還有專人帶位、桌面清潔，因此才收清潔服務費，並表示未來也只有這種店型才會加收費用，指一般門市不會收取這項費用。

