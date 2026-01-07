首度擁抱AI 慈大第三人生大學秀數位科技成果

慈大第三人生大學智慧健康與生活管理學分學程

59歲的外商公司業務銷售顧問董秀鳳，每週往返台北至花蓮，就算颱風天火車停駛，仍然堅持同步線上聽課，只為了不缺席慈濟大學第三人生大學「智慧健康與生活管理學分學程」，相信「投資自己永遠是最划算的支出」！即使每週二清晨五點起床趕火車，周三回到家都晚上十點半，不過，回想起曾因長輩重男輕女被迫放棄升學，如今能一圓大學夢，董秀鳳比誰都認真！

董秀鳳表示，以往只聽過元宇宙，一來聽不懂，二來也沒想學，結果，在第三人生大學「智慧健康與生活管理學分學程」，才知道科技如此強大。即使一度卡關、困難重重，卻是越學越驚喜，更用科技刷新我的人生下半場！原本要構思好久的簡報，現在有了AI幫忙，不但省下一半時間，還多了深度與廣度，回家也不忘跟家人分享上課所學，「感覺兒子看我的眼神和語氣，都多了幾分尊敬！」

廣告 廣告

探索智慧物聯課程

所以，慈濟大學第三人生大學「智慧健康與生活管理學分學程」成果發表不但有AI填詞、譜曲和演唱的歌曲，還有Q版公仔、3D立體虛擬展覽、AI影像生成及拼貼，以及操作自走車（機器人雛形）的趣味競賽、無人機穿越障礙飛行比賽，相當於同步驗收「探索智慧物聯」、「探索元宇宙」和「健康影音賞析與實踐分享」三門課程成果。

慈濟大學校長劉怡均表示，相信學習讓第三人生大學學生更有底氣，千萬不要滿足於課堂結束，要持續累積知識厚度，繼續認真讀書的熱情。主任秘書温蕙甄鼓勵大家，除了日常上課、跑圖書館、去學生餐廳，也不要錯過體育館，「不是因年老而不運動，而是因為不運動才會變老」。智慧永續管理學院院長高玉泉表示，看到大家的表現，更重新定義了「老人」也就是「資深的年輕人」。

第三人生大學學生操作無人機

最貼近生活的莫過於「健康影音賞析與實踐分享」，透過影像和實際案例，讓抽象的健康知識更具體易懂，並引導學生連結自身生活經驗，進一步提升學習成效，像是分享烹調的手作健康餐點、長者居家運動實踐和體驗等。在博愛教會據點和福氣站從事志工服務的慈大第三人生大學「智慧健康與生活管理學分學程」學生林喜濤表示，沒想到，僅僅從吃喝玩樂中也能有跳脫框架的管理學習，不但能自我內化，還能現學現賣，運用到與長輩互動過程，讓我在志工服務中更貼近對方需求，也更如虎添翼！

連授課老師也說，從來沒碰到學生喊著「不要下課」，還頻頻舉手提問，真的是廢寢忘食，連午餐時間都能放棄，積極學習的態度讓人感動。第三人生大學學生一致表示，儘管學習成果能運用到後續的志工服務，表面上是幫助他人，事實上，卻是自己先體驗到與時代接軌的成就感，也降低了對科技和不知老之將至的恐懼。尤其，跨越了數位代溝，讓AI科技不再是障礙，而是探索2026年新世界的翅膀，徹底翻轉「老了學不會」的舊有思維。

第三人生大學學生操作自走車

正如愛爾蘭成人教育學家Edward Kelly說的「每個人只要活得夠久，都會有第三歲月；但不是活得夠久的人，都會有第三人生。」強調第三人生（Third Act）和第三歲月（Third Age）的最大差別，就是能不能再次成長、心境成熟、擺脫世俗眼光，發展真正的興趣，並且能助人、傳承、貢獻自己，才叫開創第三人生。

所以，慈濟大學第三人生大學學生強調，我們不是「被時代淘汰的老人」，而是「掌握新工具的智者」。以前用筆寫日記，現在用 AI 繪圖、用 VR 策展。透過「智慧健康與生活管理學分學程」成果展，再次證明了學習力與年齡無關，「只要願意開始，永遠不嫌晚」。

深偽影片判斷與辨識也是課程之一

撰文、攝影／葉秀品